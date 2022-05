Amici 21, Aka7even e LDA duettano piano e voce/ Il medley incanta il web

Amici 21, LDA e Aka7even uniscono le ugole di Napoli in duetto

Sono in molti i telespettatori che contestano l’eliminazione di LDA dal serale di Amici 21, ritenendo il figlio di Gigi D’Alessio un talento all’altezza della finale dello show di Canale 5, in primis per i testi delle sue canzoni e la dote dell’interpretazione che lo contraddistinguono rispetto agli altri cantanti in corsa al talent. Tuttavia, ora il figlio d’arte vanta il titolo di vincitore morale del talent, dal momento che al rilascio del nuovo singolo Bandana ha segnato il debutto con l’inedito alla #2 nella celebre Top Songs chart di iTunes Italia, per poi festeggiare con i fan il conseguimento della posizione #1 sul sito di Feltrinelli e su Amazon per i pre-orders del primo album eponimo, in uscita il 13 maggio 2022. Dopo vari record ottenuti durante il percorso di studio intrapreso ad Amici 21, tra cui il record di stream complessivi raggiunti con la sua musica su Spotify Italia, ora LDA si gode i risultati del suo fenomeno POP unendo le forze in un duetto con il finalista di Amici 20 Aka7even, condiviso su TikTok.

Si tratta di un video in cui i due cantanti originari di Napoli e rispettivamente concorrenti di Amici 20 e Amici 21 si esibiscono in un medley di due canzoni eseguito a piano e voce a capella, ovvero Mi manchi (inedito certificato doppio platino, di Luca Marzano alias Aka7even) e Quello che fa male (inedito record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti come singolo in tempi storici, ad Amici di Maria De Filippi, di Luca D’Alessio alias LDA). L’esibizione dei due Luca, Luca D’Alessio e Luca Marzano, in queste ore desta tra le reazioni commosse più disparate a margine del video del duo, postato da Aka7even sul suo profilo TikTok.

LDA scrive ad Aka7even, a margine del duetto social

A margine del video postato da Aka7even su TikTok, LDA al secolo Luca D’Alessio non ha lesinato un commento social destinato all’ex pupillo di Anna Pettinelli ad Amici 20: “E’ sempre bello cantare con te fratellone, vediamo se riescono a capire che parole delle due canzoni abbiamo sbagliato”. “LDA al posto di dire ‘mi manca mancarti’ ha detto ‘mi manca guardarti’ e Aka7even ha detto ‘perché il mio pianto’ invece è ‘E che il mio pianto sembra un temporale'”, si legge tra gli annessi commenti degli utenti sostenitori del duo. Poi, si legge ancora: “Vi amiamo”, “Loro sono i Luca”, “Il miglior duetto della storia, aspettavo solo questo, voglio una canzone insieme!”, “Belli, spaccate insieme!”.

Che Aka7even e LDA, che in comune oltre al nome originale Luca hanno anche il legame inscindibile con Napoli, possano presto duettare in un featuring, dal momento che fanno squad nella major discografica Sony Music Italy? Staremo a vedere! Nel frattempo si direbbero tesi i rapporti tra LDA e il suo insegnante di canto ad Amici 21, Rudy Zerbi…













