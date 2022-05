Amici 21, Albe annuncia il primo album/ “Cantavo in cameretta… non ci credo!”

Amici 21, Albe sotto contratto con Warner

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa) celebra la notizia del rilascio del suo primo album. Un progetto musicale realizzato con la popolarità raggiunta al talent di Canale 5 e su proposta di un contratto discograficom che il cantante ha ricevuto da parte della prestigiosa casa discografica Warner Music. Il pupillo di Anna Pettinelli, in corsa da cantante finalista al grand final di Amici 21, celebra il rilascio del suo album in uscita con un messaggio pubblico, reduce dal conseguimento della sua prima certificazione FIMI di disco d’oro con il singolo Millevoci.

L’album dal titolo eponimo Albe è disponibile in versione EP a partire dal 13 maggio 2022 ed è fuori ovunque dal 17 giugno 2022. Nel frattempo, spuntano diverse polemiche web sul conto dell’annuncio del primo album in musica del pupillo di Anna Pettinelli, che alludono a delle somiglianze tra Albe e il vincitore del circuito canto di Amici 20, Sangiovanni.

Il messaggio di Albe sul rilascio del primo album

A margine della notizia del rilascio del primo album che lo vede debuttare nell’industria musicale, Albe ha reso pubblico un sentito messaggio: “SE PENSO CHE CANTAVO E SCRIVEVO I MIEI PEZZI NELLA CAMERETTA DI CASA MIA FINO ALL’ANNO SCORSO, NON POSSO CREDERE CHE TRA POCO USCIRÀ UN EP CHE PORTA IL MIO NOME E SOPRATTUTTO NON POSSO CREDERE DI AVER FIRMATO UN CONTRATTO CON UNA CASA DISCOGRAFICA CON UN NOME CHE FINO A POCHI GIORNI FA NON OSAVO NEANCHE PRONUNCIARE”.

In occasione della finale di Amici 21, Albe competerà con gli altri finalisti cantanti Alex, Luigi e Sissi per la vittoria del circuito, canto e al contempo oltre che con i summenzionati compagni di avventura, anche con i finalisti ballerini Michele e Serena, per la vittoria del montepremi finale del talent.

