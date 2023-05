Amici 21, Albe choc: “Mi augurano la morte…”/ Esplode la polemica web: il motivo

Albe finisce al centro di un caso web: che succede all’ex Amici 21?

Nelle ore che segnano il rilascio del nuovo singolo Così come sei, il “rivale amico” di LDA ad Amici 21, Albe, replica alla polemica che lo vede protagonista nel nuovo thread online. Alla mezzanotte del 25 maggio e quindi allo scoccare del 26 maggio 2023, esce il nuovo singolo di LDA, Granita, e a candidarsi al titolo di tormentone dell’estate 2023 alle porte é al contempo Così come sei di Albe. Il giovane, però, é anche al centro di un caso social, che lo vede el mirino delle contestazioni social degli utenti che lo tacciano di aver lanciato una battuta sessista e classista sui cani. Si parla del tweet “incriminato” lanciato da Albe al secolo Alberto La Malfa, via Twitter: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti”.

LDA: salta Cado in duetto con Albe?/ "Nel nuovo album, ci saranno..."

Luigi Strangis difende l’ex rivale ad Amici 21

Un cinguettio che da parte di Albe non nasce con l’intenzione di muovere classismo e sessismo, almeno stando alla replica del diretto interessato alla polemica. E in risposta all’accusa che ora lo vede nel mirino degli attacchi via Instagram Albe stigmatizza fermamente la condotta più negativa degli hater, in un nuovo tweet su Twitter. Il post che segue quello della discordia, che lui ha ormai cancellato dalla rete:

“Raga vi giuro che la roba dei cani era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto -scrive Albe-. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offeso. Giuro ci sono rimasto malissimo era puramente ironia, non volevo offendere nessuno“.

LDA: il duetto con Albe nasce nel web/ "Ecco a chi è dedicata Cado...", i retroscena

A difendere a spada tratta la posizione del cantautore fortemente voluto da LDA nel singolo in duetto Cado, é nel frattempo l’altro ex concorrente e vincitore ad Amici 21 di Maria De Filippi, Luigi Strangis: “Sinceramente non mi sembra fraintendibile, c’è chi ci vede il marcio ed è diverso”.

LEGGI ANCHE:

LDA e Albe: spopola il duetto dopo Amici 21 "Cado" / Un disturbo svela l'autore

© RIPRODUZIONE RISERVATA