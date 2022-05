Amici 21, Albe dice “grazie” a Teddy/ E commuove: “Non sapevo neanche il tuo nome…”

Amici 21, Albe ha un dialogo con l’addetto alle pulizie Teddy: il video è virale

Quando ormai mancano pochi giorni alla puntata finale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa) intende dire grazie a Teddy, l’addetto alle pulizie che con il suo esempio di umile lavoratore gli ha impartito una grande lezione di vita. L’occasione che il pupillo di Anna Pettinelli -nonché uno dei 6 finalisti del talent– ha per parlare a Teddy, è un dialogo che il cantante ha voluto con l’addetto alle pulizie, ormai diventato un punto di riferimento nella vita del giovane tra le mura della scuola di Maria De Filippi. Questo, perché quando Albe si trovava alle prese con le difficoltà e non si sentiva motivato, nel talent -rispetto alla realizzazione del sogno custodito nel cassetto, di affermarsi come cantante- con la sua dedizione al lavoro, Teddy è riuscito a trasmettere all’allievo il valore del sacrificio e il senso del dovere. Principi che fanno dello studio così come del lavoro le basi per una vita dignitosa, appagante e all’insegna dell’amore per la vita, che si manifesta nell’adoperarsi non solo per la crescita di se stessi ma anche per la collettività.

Amici 21, classifica Spotify/ LDA sbaraglia la concorrenza, sfida tra Luigi...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Ho avuto un periodo buio e sono riuscito a uscirne anche grazie a te”, esordisce Albe nel suo ringraziamento rivolto a Teddy, nel daytime di Amici 21 andato in onda il 10 maggio 2022 su Canale 5-, tu eri lì con il carrello, tutina e mascherina e mi salutavi sempre.. io non sapevo neanche il tuo nome. Sei davvero una persona splendida”. E le parole d’elogio per Teddy da parte di Albe, poi, proseguono: “Non lo penso solo io. Ma anche tutti i miei compagni”. Il dialogo tra le due parti, intanto, è virale nel web e commuove gli internauti, non solo comuni ma anche vip. “Teddy” corredato da emoticon a forma di cuore blu, scrive Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici 21, tra i commenti rilasciati sotto il video del dialogo postato dalla pagina Instagram del talent.

Amici 21, chi vince la finale canto?/ Pronostici: tra Sissi, Alex, Luigi e Albe...

Albe e l’insegnamento di Teddy: le parole commuovono

L’addetto all’igiene di Amici 21, e ora volto tv del daytime di Canale 5, dal suo canto replica così al cantante, in un messaggio che ha il gusto amaro di un ultimo saluto prima della fine dell’anno scolastico: “Studiare sempre è importante, come l’educazione sempre, saluta tutti”. Albe ha capito il valore del senso del dovere, quando ad Amici 21 si è trovato a svolgere le pulizie per il buono stato di igiene di tutti, una mansione che mai si sarebbe auspicato di svolgere. Un insegnamento impartitogli da Teddy: “Ho fatto quello che fai tu tutti i giorni tu, per farci stare in un post super igienizzato. Diciamo anche non io non volevo fare palestra e cantare. E pensavo a te e a quello che fai. Lavoravo e sognavo in grande in passato… Ma se tornassi indietro farei volentieri anche i lavori che non mi piacciono, perché fanno crescere”.

AMICI 21 SEMIFINALE: PAGELLE SFIDA PER SFIDA/ Albe batte Luigi con Justin Bieber

© RIPRODUZIONE RISERVATA