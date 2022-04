Amici 21, Albe e Serena in “luna di miele” a Parigi/ Il regalo di Maria De Filippi

Amici 21, Albe e Serena festeggiano i 6 mesi di fidanzamento

Alla vigilia del 6° complimese di fidanzamento di Albe e Serena Carella, nella scuola di Amici 21 il cantante di Millevoci pensa ad una sorpresa da organizzare per la sua amata fidanzata, in un confessionale registrato in confidenza con la produzione Mediaset. Quindi, dinanzi agli autori tv, Albe ricorre all’aiuto dell’amica per la pelle, Sissi (Silvia Cesana), chiedendo alla collega cantante di suggerirgli un’idea regalo che possa stupire la biondissima ballerina modern, Serena. E a questo punto interviene Maria De Filippi. La conduttrice e produttrice di Amici 21 propone ad Albe di sorprendere Serena con un viaggio a Parigi, la città dei lumi, ma a spese della produzione Mediaset. “Biglietto per due per Parigi, noi ti regaliamo un viaggio andata e ritorno, fai finta che è il tuo”, è la proposta allettante di Queen Mary destinata ad Albe, che reagisce palesandosi al settimo cielo: “A Serena Parigi fa impazzire!”.

Amici 21, Zerbi sfida Albe con LDA su Luca Carboni/ Il guanto divide

La sorpresa di Maria De Filippi per Serena sorprende il cantante di Millevoci

A questo punto, Maria De Filippi spiega ad Albe (che si prepara per la sfida contro LDA) cosa ha pensato, di fatto, per la sorpresa da destinare a Serena Carella, in vista della giornata in cui si celebrerà il sesto mese di fidanzamento dei due allievi competitor di Amici 21: “Le dai una piccola Tour Eiffel e poi tu fai finta che le hai regalato solo quello. E poi le metti i biglietti sotto il tovagliolo…”. Albe si palesa del tutto incredulo, per la proposta di Queen Mary, che infine anticipa per i fan dei tuoi fidanzati: “Il viaggio lo conveniamo per luglio 2022”.

Amici 21, Luigi Strangis crolla: è crisi?/ "A volte mi isolo"

“Posso fidanzarmi ad Amici, così Maria mi regala un viaggio?”, si legge intanto, tra le varie reazioni social a caldo rilasciate dai telespettatori attivi sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. “Maria, dopo ti do i soldi”, commenta poi un altro utente ancora, parafrasando la replica di Albe al grande regalo di Maria De Filippi per la coppia di Amici 21.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

LEGGI ANCHE:

Albe eliminato da Amici 21?/ Dedica a LDA nella 'lettera di addio', strategia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA