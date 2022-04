Amici 21, Albe e Serena mesiversario al bacio/ Lui le regala la Tour Eiffel: “Amore”

Amici 21, Albe sorprende Serena: si celebra il mesiversario del fidanzamento

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa) sorprende la fidanzata Serena Carella con un party speciale per il 6° mesiversario del loro fidanzamento. Seguendo quanto suggeritogli dalla conduttrice del talent, Maria De Filippi, Albe invita Serena a farsi bella per una cena a lume di candela nella celebre scuola di Canale 5. Il buffet prevede del sushi e altre specialità culinarie e ad attirare l’attenzione della ballerina modern è una scatola a forma di cuore rossa, della stessa tinta dei palloncini che adornano la stanza del party di fidanzamento.

Una volta scartato il regalo, Serena finisce per stringere tra le mani una Tour Eiffel in miniatura, che Albe ha pensato di regalarle come dono simbolico. “Amore, è la Tour Eiffel, magari un giorno andiamo a vederla”, dichiara quindi visibilmente commosso Albe alla sua bella, che quindi si chiede entusiasta all’idea di partire in viaggio con il fidanzato: “Insieme a Parigi?”. Poi, però, Serena lascia intendere che si sarebbe aspettata da Albe un’altra sorpresa, forse un anello di fidanzamento come pegno d’amore: “Io pensavo fosse un’altra cosa, hai capito cosa?”. Albe, quindi, le fa trovare la sorpresa vera e propria, quella per cui Maria De Filippi e la produzione di Amici 21 non badano a spese.

Amici 21 regala un viaggio ai fidanzati

Non era mai successo prima, nella storia di Amici di Maria De Filippi, che al talent-show potesse arrivare una sorpresa romantica come quelle che giungono a C’è posta per te, per una coppia comune come quella che formano Albe e Serena Carella. Ma ad Amici 21 tutto può accadere, tanto che il cantante fa trovare a Serena sotto dei tovaglioli della tavola imbandita a festa per loro, i biglietti per il viaggio di andata e ritorno per Parigi, la capitale della Francia. “Albe, ma che ti inventi più… No, vabbé, ma davvero?!?”, esclama Serena, visibilmente emozionata. Tra i due fidanzati non mancano le effusioni, a suon di baci, abbracci e sguardi languidi. E la complicità è alle stelle, dal momento che Serena non vede l’ora di regalarsi un viaggio con il suo amato. “Amore, ma quante cose hai fatto!”, si dice quindi stupita Serena della sorpresa di Albe, che di tutta risposta, alludendo all’aiuto della produzione Mediaset, ammette: “Non le ho fatte tutte io…”.

Un momento tv, quello del mesiversario di Albe e Serena che, intanto, scatena tra le reazioni più disparate dei telespettatori. Come emerge dal profilo Instagram di Amici 21, se da una parte -tra gli utenti attivi- c’è chi si dice commosso per le immagini dell’amore suggellatosi al talent tra Serena e Albe, dall’altra c’è chi invece taccia il programma di un trattamento speciale riservato ai fidanzati, al confronto degli altri concorrenti in corsa per il montepremi finale del talent, soprattutto in termini di visibilità.













