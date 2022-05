Amici 21, Albe grida alla gaffe di Maria De Filippi/ “Con Serena è durata tanto?”

Amici 21, Albe si racconta a Maria De Filippi: è gaffe?

Manca poco all’ottavo serale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 7 maggio 2022 su Canale 5, e intanto Albe (Alberto La Malfa) viene intrattenuto dalla conduttrice Maria De Filippi per un’intervista inedita, in cui lui ha modo e tempo di parlare di sé e del suo privato. Dopo essere incalzato sul rapporto con la madre, Albe viene sorpreso da una domanda intima ricevuta da parte della timoniera del talent-show di Canale 5, rispetto al suo fidanzamento avviato nella casetta dei talenti con Serena Carella. “Beh con Serena è durata tanto? “, gli domanda la timoniera di Amici 21 e al quesito Albe replica gridando alla gaffe di Maria De Filippi: “In che senso? “. “Cioè è una relazione lunga, ormai, oh!”, corregge quindi il tiro Maria De Filippi, dopo la messa in riga del cantautore e pupillo di Anna Pettinelli.

ELIMINATI AMICI 21: SFIDE, BALLOTTAGGIO, SEMIFINALE E FINALISTI / Albe e Dario KO?

Nel daytime settimanale di Amici 21, che anticipa l’ottavo serale nonché la semifinale di Amici 21, andato in onda il 4 maggio 2022 su Canale 5, poi Albe non risparmia ulteriori dichiarazioni sul personale di Serena Carella, la ballerina modern e pupilla di Raimondo Todaro che lo ha fatto capitolare ad Amici 21.

Amici 21, Albe "Mamma non ci è mai riuscita, ma Maria sì"/ La rivelazione

Albe si apre su Serena Carella, ad Amici 21

“Lei è il mio opposto”, confida Albe, incalzato dalle domande di Maria De Filippi pervenute nel daytime di Amici 21. Ma non è tutto. La confessione del cantante di Millevoci (singolo disco d’oro, come certificato da FIMI) poi prosegue con una sorta di mea culpa velato su un lato del carattere che inciderebbe spesso nelle sue relazioni di coppia: “Non litighiamo mai io e Serena, è strano perché io ho sempre avuto poco carattere in queste cose”. Il fidanzamento di Albe e Serena aveva il via lo scorso 25 ottobre 2022, quando i due si videro costretti a uscire allo scoperto rispetto ad una serie di pettegolezzi che li vedevano complici e intimi nonché presunti amanti “top-secret” nella casetta di Amici 21 di Maria De Filippi. Una relazione, poi, ufficializzata e che ora fa sognare molti telespettatori, tra i fan più accaniti del duo.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, vincitore circuito canto/ Finale tra Albe, Alex, Luigi e Sissi: pronostici

© RIPRODUZIONE RISERVATA