Amici 21, Albe il nuovo Ep il 17 giugno/ “Sono emozionato di più per gli in-store”

Una tra le più grandi scoperte di questa edizione di Amici 21 è stato Albe. Il giovane cantate in poco tempo ha conquistato l’affetto di tutti gli spettatori che non hanno perso occasione per ascoltare il cantante una volta terminata la sua esperienza all’interno della scuola di Maria De Filippi.

Il giovane cantante, intervistato dai giornalisti di Casa Chi ha espresso la sue emozione per l’uscita del suo primo ep il 17 giugno 2022 a cui seguirà il suo primo In-store tour in cui avrà modo di incontrare tutti i suoi fan che durante i mesi trascorsi all’interno della scuola di Amici 2021 non ha perso occasione per fargli sentire il suo affetto.

Albe da Amici 21 ai primi in-store e concerti

In merito ai suoi primi In-store, il primo dei quali si terrà a Milano il 17 giugno 2022, il cantante ha confessato ai giornalisti di Casa Chi: ” Sono emozionato per gli In-store perchè i pezzi comunque gli ho scritti durante il mio percorso”.

Il giovane cantante ha ammesso: “Non mi aspettavo tutto questo successo, però ad un certo punto ho capito che potevo meritarmelo e, quando ho capito cosa piaceva di me, quando sono uscito mi sono accorto di quello che stava succedendo”.

