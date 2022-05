Amici 21, Albe “Mamma non ci è mai riuscita, ma Maria sì”/ La rivelazione

Amici 21, Albe so racconta a cuore aperto: il paragone tra la madre e Maria De Filippi

Quando si fa ormai sempre più vicina la messa in onda del nuovo nonché ottavo serale di Amici 21, prevista per il 7 maggio 2022 su Canale 5, Albe (Alberto La Malfa) ha modo e tempo di raccontarsi in toto, come persona e come artista, in una mini intervista concessa a Maria De Filippi e dinanzi ai riflettori del piccolo schermo, per la visione dei telespettatori. Accade nel daytime del talent in corso, trasmesso in data 4 maggio 2022 su Canale 5, quando – incalzato dal quesito di Maria De Filippi “Quale Albe si ritrova la mamma, dopo Amici” – il pupillo di Anna Pettinelli e rivale amico storico dell’ormai ex Amici 21 e record di stream, LDA, non lesina delle dichiarazioni. “Mamma ha detto che non mi ha mai cambiato e ‘Maria in 7 mesi ce l’ha fatta’ . Ero immaturo in generale”, esordisce nel nuovo intervento concesso in tv, in occasione del consuetudinario appuntamento Tv con il daytime. Ma non è tutto.

Albe si riscopre ad Amici 21 : cosa accade prima della semifinale

Dopo aver tracciato un paragone tra gli insegnamenti impartiti da parte della madre e quelli ricevuti da parte di Maria De Filippi, poi il pupillo di Anna Pettinelli prosegue: “Tutta la incoerenza che avevo all’inizio del programma non c’è più. Ora ho il senso del dovere e so anche cosa vuol dire impegnarsi”. Nel corso della sua rivelazione rilasciata in condivisione con Maria De Filippi, in un collegamento telefonico, poi il cantante certificato disco d’oro con l’inedito Millevoci, prosegue: “Non mi sono mai impegnato per il raggiungimento di obiettivi. Se non per cose che mi piacevano fare”.

Nel frattempo, si avvicina la messa in onda della semifinale di Amici 21, dove Albe si gioca l’accesso alla stessa in qualità di uno dei 5 finalisti previsti per la corsa al montepremi del nono ed ultimo serale del talebt show.

