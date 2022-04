Amici 21, Albe vs LDA “Non sono un ca**aro!”/ Rudy lancia la sfida, è polemica!

Amici 21, spunta la sfida LDA vs Albe del quinto serale

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, la cui messa in onda è attesa per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Rudy Zerbi sfida il pupillo di Anna Pettinelli, Albe (Alberto La Malfa), schierando LDA (Luca D’Alessio) al nuovo guanto di sfida sull’interpretazione di un brano impegnato. La prova di canto, che si disputerà in occasione del nuovo appuntamento tv serale del talent, vede i competitor amici per la pelle, LDA (disco d’oro e disco di platino FIMI con il singolo Quello che fa male) e Albe (disco d’oro con Millevoci) chiamati a interpretare la cover de La donna cannone, che -a detta del talentscout e mentore del figlio di Gigi D’Alessio- valorizzerebbe la capacità del pupillo di sapersi mettere al servizio dell’interpretazione di una canzone, in ogni performance di canto.

“LDA dimostra di saper essere leggero e profondo, di saper variare intenzione e messaggi-riferisce Rudy Zerbi, alla motivazione del guanto lanciato al team avversario, capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini-. Albe, invece, ha saputo dare un solo volto. Il ragazzetto scanzonato, dalla leggerezza eccessiva. un approccio che alla lunga diventa stucchevole e superficiale”. L’rvm di Rudy Zerbi infine si conclude con testuali parole d’elogio per il figlio d’arte (che intanto presenta il nuovo inedito, Bandana): ” Certo che LDA saprà affrontare il compito nel migliore dei modi”.

La reazione di Albe al guanto di Rudy Zerbi

La reazione di Albe al guanto di sfida di Rudy Zerbi è piuttosto critica. Il cantante di Millevoci si difende stizzito, rispetto alla motivazione che il talentscout ha rilasciato sulla sfida che lo attende contro LDA: “Mi spiace che non abbia visto la parte seria di me. Credo che la leggerezza sia importante oggigiorno e non va confusa con la superficialità e il ca**eggio. Mi da fastidio che mi si dia del ca**aro sul palco”. E cosa pensa LDA della sfida che lo attende con Albe? “La donna cannone è un pezzo che possiamo fare entrambi, la cosa bella è l’interpretazione, fa crescere entrambi e fa bene sia a me che a te, Albe”, dichiara Luca AKA LDA.

