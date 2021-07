Amici 21: Alberto Urso sostituisce Anna Pettinelli?/ Anticipazioni: novità importanti

Novità importanti potrebbero esserci nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che potrebbe tornare in onda già a settembre. Se da una parte ci sarà il ritorno di Luca Zanforlin, autore storico del talent, dall’altra potrebbero esserci nomi nuovi tra i professori. Rudy Zerbi ha fatto sapere di essere ancora in attesa di una conferma, ma le novità potrebbero riguardare anche Anna Pettinelli che potrebbe lasciare il posto di professore di canto ad un ex allievo nonchè vincitore di Amici: Alberto Urso. Stando a quanto si mormora, e a quanto riporta il blog Anticipazioni Tv, infatti, Alberto Urso potrebbe entrare a far parte ufficialmente del corpo insegnanti di Amici e seguire, così, quello che è stato il percorso di altri ex allievi come Stash.

Rudy Zerbi/ “Amici? Aspetto di essere riconfermato. Intanto mi godo i figli"

Amici 21 anticipazioni: novità anche tra i professori di ballo?

“Alberto sarebbe pronto ad affrontare la nuova avventura che ha provato a toccare con mano già con le diverse ospitate che la padrona di casa gli ha concesso. Tuttavia, emerge un quesito: Alberto si unirà al cast dei professori o prenderà davvero il posto della Pettinelli?”, si legge sul blog Anticipazioni Tv riportate da Novella 2000. Non solo tra i professori di canto. Novità potrebbero esserci anche tra i professori di ballo. Appare quasi scontata la conferma di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, da anni presenti nel talent show di Maria De Filippi. Resterebbe, invece, un punto interrogativo su Lorella Cuccarini. Quali novità ufficiali, dunque, ci saranno? Per il momento, l’unica certezza è la presenza di Giulia Stabile tra i ballerini professionisti.

