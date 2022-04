Amici 21, Alessandra Celentano attacca Raimondo Todaro “Siete ignoranti”/ “Sei un ragazzino”

Raimondo Todaro si scontra con Alessandra Celentano e Maria De Filippi interviene…

Volano stracci tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Anche ieri sera nella puntata di “Amici” è andato in onda uno scontro tra i due professori. Raimondo e Alessandra hanno visioni diverse della danza e già dall’inizio del talent tra loro non correva buon sangue. Ieri sera è andato in onda un altro scontro. Si stava discutendo dell’esibizione di Michele e Maria De Filippi aveva chiesto un parere ad Alessandra Celentano. L’insegnante ha presentano l’esibizione di Michele parlando di una coreografia moderna ma Maria ha notato non pochi elementi di danza classica. Così la conduttrice ha punto la Celentano: “Io un po’ di ballo ne capisco e sinceramente ho visto danza classica in questa che doveva essere danza essere moderna”. A quel punto è intervenuto Raimondo Todaro che ha dato ragione a Maria De Filippi: “Non è che cambi musica e cambi stile. Se avessi messo musica classica di sottofondo, la coreografia sarebbe stata perfetta”.

Alessandra Celentano, gaffe su Nunzio ad Amici 21 "Parla male? Ma è siciliano!"/ Ed è polemica!

Alessandra Celentano non ci ha visto più e ha sbottato prendendosela in particolare con Todaro. Lo ha definito ignorante e ragazzino: “Siete ignoranti. Ecco ha parlato l’ignoranza e tu sei un ragazzino. Io sono una professionista e non sbaglio”. Raimondo Todaro però affonda e picchia duro accusando la Celentano di non essersi mai messa in discussione in questi anni: “In 21 anni di Amici non ti sei mai messa in discussione, non hai mai pensato di aver sbagliato eppure ci sono persone che dicevi che avrebbero dovuto andare in campagna e invece Umberto Gaudino, Recchia, Daniele Sibilli e ora sono qui tra i professionisti”, ha aggiunto. La Celentano ha subito replicato: “Io alla mia età non mi metto in discussione. Se fossi te che sei un ragazzino mi metterei in discussione”.

Francesca Tocca e Jasmine, moglie e figlia di Raimondo Todaro/ "In ospedale lei..."

Raimondo Todaro infastidito da Alessandra Celentano: “Sono giovane ma…”

Raimondo Todaro si è infastidito per l’appellativo usato dalla Celentano nei suoi confronti. Il professionista di “Amici” si è sentito ridicolizzato dalla Celentano che ha poi voluto spiegare cosa avesse inteso con la parola ragazzino. La Celentano ha dato una giustificazione che però ha fatto storcere la bocca a molti: “Che sei più giovane di me”. Raimondo Todaro però non ha creduto alla sua motivazione: “Sono più giovane ma ho fatto 30 anni di carriera uguale. Stai calma”. Raimondo Todaro è convinto che la Celentano abbia avuto la coda di paglia e l’ha subito zittita. Sulla lista di nomi fatti da Todaro, è intervenuto anche Stefano De Martino: “Stefano De Martino non era criticato e fa il giudice”. Dal pubblico si sono levate delle risa fragorose e Maria De Filippi ha poi proseguito con la puntata.

Francesca Tocca e il flirt con Valentin Alexandru Dimitru/ Tradito Raimondo Todaro?

Proprio nella puntata di ieri di Verissimo, Raimondo Todaro era ospite e ha raccontato del suo rapporto con Alessandra Celentano. Raimondo avrebbe un bel rapporto fuori dal talent con l’insegnante di danza: “In realtà, finita la puntata, abbiamo un ottimo rapporto. In trasmissione non sembra perché lei a volte esagera nei suoi attacchi”. Ha poi spiegato di trovare snervante a volte l’atteggiamento della Celentano: “Alessandra a volte, anche davanti ai risultati, fa finta di non vedere e a un certo punto perdi la pazienza. È questo che trovo snervante”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA