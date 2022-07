Amici 21, Alex apre il live di Ermal Meta/ Che succede dopo la rottura con Cosmary?

Alex Wyse collabora con Ermal Meta dopo Amici 21

Ermal Meta lo aveva anticipato in qualità di ospite ad Amici 21 di Maria De Filippi, di essere rimasto particolarmente colpito da uno degli allievi della scuola di Canale 5, per poi indicare il prescelto in un tweet lanciato via Twitter durante la finale del talent: Alex Wyse. Un messaggio, a margine del quale molti internauti avevano poi invitato Meta a collaborare con Alex, con la pronta replica di Ermal: “Perché no, anzi sì!”. E in queste ore, non a caso, il cantautore affermato fa sapere tra le Instagram stories di aver stretto la tanto attesa collaborazione musicale proprio con l’ormai ex allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 21, Alex Wyse. Cosa c’è alla base del sodalizio artistico? A quanto pare, stando a quanto riportato tra le Instagram stories da Ermal Meta, quest’ultimo ha deciso di far aprire il suo nuovo concerto alla giovane promessa della musica italiana, che nel percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 ha conseguito la certificazione FIMI di disco d’oro per il singolo Sogni al cielo.

“Ogni promessa è debito. Domani a Roma Alex Wyse aprirà il mio concerto a Villa Ada”, ha scritto Ermal Meta riattivandosi tra le instagram stories il 7 luglio 2022, nell’anticipare così il nuovo live show previsto per la serata di questo venerdì 8 luglio 2022 nella Capitale. I fan del duo di cantautori pop si dicono, intanto, letteralmente in visibilio per la preannunciata collaborazione musicale, via social, anche se Alex non starebbe comunque vivendo un periodo roseo. Questo, dal momento che il giovane è reduce dalla rottura con la ballerina conosciuta ad Amici 21, Cosmary Fasanelli. La ballerina modern, ingaggiata dopo Amici 21 nel cast di Battiti live 2022, ha così diramato l’annuncio social della separazione: “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice, ora voglio concentrarmi su quello”. Una notizia quella della rottura, che è poi stata confermata anche dallo stesso Alex.

