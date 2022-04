Amici 21, Alex canta Sono solo parole di Noemi/ Si attende la comparata con Luigi

Amici 21, Alex esegue una cover di Noemi: la reazione del web

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, Alex (Alessandro Rina) diventa virale sul canale Youtube di Amici di Maria De Filippi, dove registra un numero importante di views, con una delle performance del quinto serale, eseguita sulle note di Sono solo parole, uno dei brani presentati a Sanremo da Noemi e scritto da Fabrizio Moro. Nella cover registrata sul palco del talent di Maria De Filippi, Alex mostra il talento cristallino della sua voce, per una cover che nel complesso piace al pubblico tv, nonostante la versione originale della canzone sia eseguita da una voce femminile e non maschile, come quella del pupillo di Lorella Cuccarini.

Al sesto serale di Amici 21 è previsto un guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini, che schiera Alex in coppia con Sissi contro la coppia protetta da Rudy Zerbi, ovvero LDA in duo con Luigi Strangis, sulle note di Elisa. Quest’ultimi due competitor al serale di Amici 21 hanno palesato di ritenere il guanto di sfida della Cuccarini non propriamente “equo”, o meglio più a favore del duo Alex e Sissi. E la reazione a caldo avuta da Luigi -che ha inoltre tacciato la Cuccarini di non esprimere mai critiche sul suo canto elogiandolo con ipocrisia, al pensiero di sfidarlo con la convinzione di batterlo con Alex- hanno indispettito fortemente Lorella. Tanto che l’insegnante ha convocato Strangis in un confronto vis à vis. Al confronto con l’insegnante, Luigi è finito in lacrime, “denunciando” la mancanza di rispetto perpetratasi nei suoi riguardi da parte dell’allievo Alex, che lo ha accusato a più riprese di non essere creativo nella scrittura musicale. Un giudizio che Luigi non accetta, ritenendosi un artista completo in quanto cantautore oltre che musicista, e che in un mea culpa Luigi indica come il motivo scatenante delle accuse rivolte alla Cuccarini.

Al sesto serale di Amici 21, inoltre, potrebbe registrarsi una comparata proprio tra gli eterni rivali Alex e Luigi, sulle note di Ray Charles, così come emerge dalle anticipazioni tv estrapolate dal daytime del talent di Maria De Filippi.

