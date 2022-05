Amici 21, Alex pubblica il primo album e spegne le polemiche/ “Scelgo 21CO perché…”

Amici 21, Alex rilascia il primo album con la nuova casa discografica del talent

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda della finale di Amici 21, attesa per il 15 maggio 2022 su Canale 5, Alex (Alessandro Rina) celebra la notizia del rilascio del suo primo album. Un lavoro che il pupillo di Lorella Cuccarini al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi ha realizzato su proposta di un contratto della nuova casa discografica, 21CO.

L’etichetta in questione nasce come un progetto interno ad Amici 21, fondata dagli ex amici Giordana Angi e Briga e alcuni volti del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, tra le polemiche più disparate del web, che in particolare tacciano lo staff della stessa di ridurre il rapporto intercorrente tra Alex e il “nemico amatissimo” Luigi Strangis (vincolato alla stessa casa discografica), ad una mera strategia di marketing per business. Il nuovo album in uscita di Alex, dal titolo Non siamo soli, è disponibile in versione EP (versione digitale) a partire dal 13 maggio 2022 ed è fuori ovunque a partire dal 10 giugno 2022.

Il messaggio di Alex sul rilascio del primo album

Alex, finalista ufficiale di Amici 21, celebra con un messaggio pubblico il rilascio del suo primo album in cantiere, realizzato dopo la popolarità raggiunta al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi: “MANCAVANO DUE SETTIMANE ALLA FINE DEL PROGRAMMA, NON AVEVO ANCORA PARTECIPATO ALLA SEMIFINALE QUANDO MAMO GIOVENCO (responsabile artistico di Amici 21 e fondatore della 21CO) MI CHIAMA NEL SUO UFFICIO E MI MOSTRA LE PROPOSTE ARRIVATE DALLA MAJOR. NON NASCONDO CHE PER ME ERA UN GRANDE ONORE SAPERE CHE MAJOR COME CAROSELLO E WARNER MI PROPONEVANO DI FARE USCIRE IL MIO PRIMO EP, ED UN EVENTUALE SECONDO DISCO, CON LA LORO ETICHETTA. HO VISTO TANTI RAGAZZI APPRODARE A TALENT E MAGARI VINCERLI COME AMICI, X FACTOR, THE VOICE PER POI PIAN PIANO SPARIRE NEL NULLA”. Quindi, il cantante prosegue rimarcando il motivo per cui sceglie di entrare a far parte di una casa discografica giovane e non una major consolidata, come è invece accaduto per l’ex Amici 21 LDA, che è approdato in Sony Music Italy: ” NON È COLPA DI QUESTE MAJOR, LO CAPISCO, MA FORSE UNA STRUTTURA MENO GRANDE E CHE NON DEVE SOTTOSTARE A LOGICHE DI MERCATO, PUÒ SOSTENERE DI PIÙ CHI COME ME HA SOLO UN SOGNO DAVANTI AGLI OCCHI E NON VUOLE PERDERLO IN BREVE TEMPO. IO SONO PRONTO A LAVORARE E SO CHE IL MIO TEAM È PRONTO A STARMI ACCANTO”.

Alex concorre alla finale di Amici 21 sia per la vittoria del circuito canto con Albe, Sissi e Luigi, che per la vittoria del montepremi finale del talent insieme agli altri summenzionati cantanti e i ballerini finalisti Michele Esposito e Serena Carella.











