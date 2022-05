Amici 21, Alex supera Luigi prima dell’evento Rai/ Il dettaglio che non sfugge

Amici 21, sale la competizione tra Alex e Luigi

Possono dirsi i “nemici amatissimi” di Amici 21, dal momento che hanno appassionato il pubblico tv anche per il loro rapporto al talent di Maria De Filippi, rivelatosi altalenante, ma al di là degli up & down Alex (Alessandro Rina) e Luigi Strangis -entrambi finalisti dello show di Canale 5- hanno deciso di farsi ingaggiare dalla stessa casa discografica, la 21CO. Tra i co-founder della nuova etichetta, vi sono gli ex Amici, Briga e Giordana Angi, e non sono mancate le polemiche web rispetto all’ingaggio di Alex e Luigi in 21CO, che tacciano il talent e i fondatori dell’etichetta di servirsi dei rapporti intercorrenti tra Luigi e Alex per mera strategia di marketing e business.

La competizione tra i due cantanti resta accesa, anche oggi a diverse settimane dalla finale di Amici 21 che ha decretato Luigi come il vincitore assoluto di Amici 21, data la vittoria del cantante conseguita nella categoria canto e la vittoria del montepremi finale del valore di 150mila euro. Su YouTube Italia, i nuovi singoli di Luigi e Alex, rispettivamente Tienimi stanotte e Senza chiedere permesso, sono tendenze insieme al papabile tormentone dell’estate 2022 -Bandana di LDA- e su Instagram non sfugge al web un curioso particolare. Nonostante la popolarità raggiunta ad Amici 21, che gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria del talent con un plebiscito di voti al televoto aperto alla finalissima che lo vedeva schierato contro il ballerino Michele Esposito, Luigi Strangis viene superato dal “rivale” Alex, secondo un dato che trapela dai social network a poche ore da un evento tv di casa Rai, che li vedrà protagonisti

Alex e Luigi attesi all’evento Rai, DallArenaLucio

Si tratta del volume di followers che i due cantanti e rivali di sempre registrano via Instagram, quando è prevista una loro partecipazione di coppia all’evento musicale post-Amici 21 atteso per inizio giugno 2022.

Nel dettaglio, come trapela dai rispettivi profili Instagram di Alex e Luigi, il cantante di Senza chiedere permesso registra mezzo milione di seguaci mentre il cantante di Tienimi stanotte segna meno seguaci, 471mila followers. Nel frattempo i due cantanti hanno dato il via ai pre-orders dei primi album di studio, Non siamo soli e Strangis, che verranno rilasciati rispettivamente il 3 giugno e il 10 giugno 2022 in vista di un evento musicale che li accoglie entrambi. Il Dallarenalucio. L’evento live dall’Arena di Verona e in memoria di Lucio Dalla va in onda venerdì 3 giugno 2022, su Rai 1, ed è condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

