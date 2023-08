Amici 21, Alex Wyse conquista il disco d’oro/ Il traguardo di “Ciò che abbiamo dentro”

Amici 21 di Maria De Filippi, Alex Wyse raggiunge un nuovo traguardo

É uno dei talenti cantautori lanciati nella music farm italiana da Amici 21 di Maria De Filippi e, intanto, Alex Wyse si conquista un nuovo disco d’oro. Dopo l’esordio musicale registrato in TV, prendendo parte al contest di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi dedicato alle arti canto e ballo, Alex Wyse conquista la nuova certificazione di disco d’oro, per le vendite raggiunte con il secondo album seguito al debut album Non siamo soli, presentato ad Amici.

LDA, duetto cover a Sanremo 2023 con Alex Britti?/ Alex Wyse infiamma il totonomi

La nuova certificazione di vendite musicali, targate FIMI (l’ente certificatore “Federazione dell’industria musicale italiana”) rappresenta per Alex Wyse un importante traguardo raggiunto nella carriera artistica. Segno che il successo nel caso del giovane artista prosegue, oltre lo spazio e il tempo del talent show di Maria De Filippi.

Ma non é tutto. Nell’agenda degli impegni di Alex Wyse sono previsti due nuovi spettacoli in quel di Milano, i cui biglietti sono già andati a ruba.

Alex Wyse, ex di Amici si è fidanzato?/ Avvistato più volte con Michelle Cavallaro

Il nuovo annuncio dell’ex Amici 21

“Ciao persone, è da un po’ di tempo che sono in silenzio -fa sapere Alex Wyse all’annuncio dei live che lo attendono a gennaio 2024, nel post-Amici 21 -. È stato un periodo particolare, che mi ha permesso di raccogliere le idee, fare ordine, comporre musica, capire tante cose. Ho bisogno di tornare sul palco perché sento la vostra mancanza, ho bisogno di urlare di nuovo assieme a voi e di rivivere quella magia”. L’intervento d’annuncio, poi, prosegue: .“A NIGHT WITH” non sarà solo un concerto, ma qualcosa di nuovo. Un posto intimo dove raccontarci, dove emozionarci, “dove vivere il nostro concerto in corpo e sentire il rimbombo di tutto ciò che abbiamo dentro”. Questa sarà la prima di tante altre date in cui canteremo anche canzoni che non abbiamo ancora urlato assieme”.

Amici, Alex verso Sanremo 2023?/ "Il mio sogno nel cassetto.. scrivevo in cameretta"

E, intanto, per la quota ex Amici 21, inoltre, LDA sembra imporsi tra i papabili candidati alla partecipazione alla gara dei Big del Festival di Sanremo 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA