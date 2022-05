Amici 21 Andreas Muller attacca la Celentano/ “Dario versatile, assurdità su di lui”

Durante la semifinale di Amici 21, la professoressa Alessandra Celentano si è scagliata contro Dario Schirone criticandone la sua performance e la sua insegnante Veronica Peparini. Le parole della professoressa sono state molto dure e il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime. Per consolare il ragazzo sono intervenuti Maria De Filippi e Stefano De Martino facendo notare al ballerino come la professoressa sia molto dura con tutti gli allievi della scuola. Tra gli spettatori in difesa del ballerino è intervenuto Andreas Muller che ha dedicato una storia all’esperienza di Dario all’interno della scuola.

Muller ha scritto: “A trovarne di ballerini come Dario. Tutti quelli che fuori ti hanno visto crescere e ballare hanno sempre avuto parole diverse da quelle che purtroppo si sentono su di te in tv da mesi; quindi, il problema non me lo porrei proprio”.

Andreas Muller contro Alessandra Celentano per difendere Dario ad Amici 21

Andreas Muller stima Dario Schirone e attraverso la sua storia ha cercato di mostrare pubblicamente tutto il suo apprezzamento nei suoi confronti: “Mi dispiace sentire dire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona: sei solare, sorridente divertente e spiritoso. Mi dispiace aver visto, che non hai mai preso un punto perché oggettivamente non è reale”.

All’interno del suo post il ballerino si è scagliato contro la professoressa Celentano evidenziando come l’obiettivo dell’ex concorrente di amici non è quello di diventare un ballerino classico: “Non sei un ballerino classico e non è quello che vuoi fare nella vita. Ognuno di noi è stato giudicato sul proprio stile, come è giusto che sia. Hai fatto e ballato di tutto e credo tu sia stato l’unico realmente in grado di mostrare cosa voglia dire passare da uno stile all’altro e quindi versatile”.

