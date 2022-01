Amici 21/ Anticipazioni 26 gennaio: Anna Pettinelli lancia la sfida ad Albe

Amici 21, anticipazioni puntata 26 gennaio

Il daytime di Amici 21 torna in onda oggi, mercoledì 26 gennaio, alle 16.10 su canale 5. Subito dopo il consueto appuntamento con Uomini e Donne, si riaprono le porte della scuola più famosa d’Italia. Per gli allievi, il percorso sta diventando sempre più difficile. Il serale si avvicina e per conquistare un posto disponibile sarà necessarie superare varie sfide ed esami. In vista del serale, Anna Pettinelli invita Albe a tirare fuori la propria personalità per scrivere i propri testi per poter arrivare più facilmente al cuore delle persone.

“Se vieni da una settimana di mer*a in cui sei stata bastonato, sei stato deluso dai tuoi compagni, dillo. Tira fuori quello che hai dentro“, ha detto la Pettinelli. “Non mi va di fare la vittima”, è stata la risposta dell’allievo. “Se uno sta male non significa fare la vittima. Non devi aver paura di parlare di ciò che provi perchè l’unicità di ciò che scrivi viene da questo”, ha aggiunto ancora la Pettinelli che, per la prossima puntata, potrebbe sfidarlo a scrivere un nuovo testo basandosi sulle proprie emozioni.

Momenti di tensioni, inoltre, nel nuovo appuntamento con il daytime di Amici 21. In casetta sarà tornata la pace dopo il durissimo scontro tra Calma e Alex? La sfida voluta tra i due da Rudy Zerbi ha portato tensioni tra gli allievi che non si risparmiano un confronto durissimo. “Questo messaggio per me è un po’ una ca***ta, ci può stare se io lo avessi offeso. Sai perché non mi espongo? Per me l’incoerenza di una persona si vede, non c’è bisogno che la dico. Perché non mi metti in sfida con una cosa mia? Perché devo fare la cosa sua? Cosa hai provato, che mi batte sulle sue cose? E perché non mi batte sulle mie?”, sono state le parole di Alex.

“Non voglio che tu cambi idea. Sono una persona fragile e mi dispiace di averti detto una cosa del genere. Arrivare qui con te che dici ‘mi fai cag..re’… Mi dispiace. Mi puoi anche chiedere scusa per il modo e non cambi idea, che ci vuole a chiedere scusa per il modo?” è stata la risposta di Calma. I due riusciranno a trovare un punto d’incontro?





