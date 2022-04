Amici 21/ Anticipazioni puntata 1 aprile 2022: ultimi guanti di sfida e scontri

Amici 21, anticipazioni puntata 1 aprile

Ultimo appuntamento settimanale con la striscia settimanale di Amici 21 su Canale 5. Domani in prima serata ci attende la terza puntata del serale che vedrà in studio altre due eliminazioni; prima però scopriremo quali sono gli ultimi guanti di sfida e quali sono dunque gli allievi più a rischio questa settimana. Molte sono le sfide che hanno come protagonista Luigi: Rudy Zerbi lo ritiene anche questa volta il suo vero cavallo di battaglia e lo schiera ancora una volta contro Alex in un guanto di sfida su tema ‘sensualità’.

Luigi è in sfida anche contro Crytical, che dovrà affrontare su un medley molto ritmato e rap. Come se la caverà questa volta? Finora Luigi è riuscito ad aggiudicarsi molti punti in sfida, motivo per il quale Rudy mira a schierarlo spesso anche nella prossima puntata del serale.

Nel corso della nuova puntata del daytime di Amici 21 si parlerà, dunque, di guanti di sfida. Proprio nel corso della puntata di ieri, Raimondo Todaro ha avvertito Serena che il guanto di sfida che la vede contrapposta a Carola sulle punte è stato da loro rifiutato. Serena, dunque, non dovrà prepararsi sul guanto e, qualora verrà chiamato in studio, sarà dunque la giuria a decidere se è equo o meno e, dunque, a chi andrà il punto. È possibile che questa decisione scatenerà la replica piccata della maestra Alessandra Celentano, dunque non sono da escludere nella puntata di oggi nuovi scontri.

