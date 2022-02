Amici 21/ Anticipazioni puntata 10 febbraio 2022: sfida per Albe e Calma?

Amici 21: anticipazioni puntata 10 febbraio

Torna anche oggi, 10 febbraio 2022, l’appuntamento con Amici 21 su Canale 5. Il nuovo daytime, in onda dalle 16.10 circa, ci addentra nelle vicende dei ragazzi, tra prove e drammi personali. Quella di ieri è stata una puntata ricca di lacrime: Serena prima e Albe dopo sono stati protagonisti di uno sfogo a causa degli ultimi risultati non proprio soddisfacenti raggiunti.

Se Serena è stata però tranquillizzata dal suo maestro Raimondo Todaro, Albe rischia seriamente di abbandonare la scuola prima che inizi il serale. Anna Pettinelli è infatti delusa dalle classifiche che lo hanno visto più volte ultimo e ha forti dubbi sul fatto che possa arrivare al serale. Oggi potrebbe arrivare per Albe un compito o, addirittura, una sfida mirata a scoprire se merita davvero il serale oppure no.

Mattia contro Leonardo: presto la sfida ad Amici 21

Ciò che sta affrontando Albe è però ciò che anche altri allievi potrebbero presto affrontare. L’ultimo arrivato Calma non ha convinto, tanto da classificarsi ultimo in tutte le classifiche stilate la scorsa puntata in studio. Va detto che il ragazzo non ha avuto il tempo degli altri per farsi conoscere, cosa che ha sicuramente influito nelle classifiche fatte dal televoto. Intanto continuano le prove per i ballerini. La maestra Celentano ha deciso di accettare nella classe Leonardo, un ballerino di latino che mira a mettere presto in contrapposizione a Mattia. Quest’ultimo, d’altronde, si sta finalmente riprendendo dall’infortunio che lo tiene ormai bloccato da due mesi. Chi tra i due la spunterà sul palco?

