AMICI 21/ Anticipazioni puntata 15 febbraio: sorprese di San Valentino in casetta

Anche nella Casetta di Amici 21 è tempo di San Valentino. Per tutti i ragazzi che hanno una persona speciale fuori è infatti arrivato un dono: per Calma e Crytical un videomessaggio della propria fidanzata accompagnato da foto e un dolce peluche. Lo stesso è accaduto per Alex che ha ricevuto un videomessaggio di Cosmary e un peluche “da abbracciare per sentire meno la mia mancanza”, ha ammesso l’ex ballerina di Amici. In casetta invece, Dario e Albe hanno chiesto di poter organizzare una sorpresina per le rispettive fidanzate Sissi e Serena. La sorpresa è stata riuscitissima, tanto che entrambe si sono commosse per il gesto della dolce metà. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LDA crolla ad Amici 21 "Essere 'figlio di' mi distrugge"/ "Non sono raccomandato!"

Amici 21, anticipazioni puntata 15 febbraio 2022

Oggi, 15 febbraio, torna l’appuntamento con il daytime di Amici 21, in onda come sempre su Canale 4 dalle 16.10. Il serale per i ragazzi è sempre più vicino e la tensione sale, soprattutto con l’arrivo di nuovi allievi nella scuola. Quelli della scorsa settimana potrebbero essere stati gli ultimi ingressi, essendo ormai tempo di iniziare a preparare le prove per il serale. Quattro allievi, d’altronde, hanno già iniziato a prepararle, avendo ottenuto l’accesso al serale che inizierà tra meno di un mese.

LDA è record, ma non è tra gli ammessi al serale di Amici 21/ La polemica

Chi invece sembra ancora lontano dal conquistare quel posto è Albe. L’allievo di Anna Pettinelli è riuscito a scampare l’eliminazione nella puntata di domenica ma risulta ancora nelle ultime posizioni delle varie classifiche. Questo potrebbe avvicinarlo all’uscita, soprattutto visto l’ingresso di un altro allievo che tanto piace alla Pettineli ma anche a Rudy, Gio Montana.

LDA, è crisi ad Amici 21

Intanto LDA sta vivendo un periodo di crisi nella scuola di Amici. L’allievo nelle classifiche si ferma quasi sempre a metà, toccando difficilmente i vertici, colpa anche di quella che lui ha definito ‘paura’. “Io ho paura di quel palco. Non riesco a cantare, mi si blocca l’aria. Non ho respirato, stavo lì con l’affanno”, si è infatti sfogato il cantante durante il daytime in onda ieri su Canale 5. Il ragazzo teme che questo possa rendere complesso il suo accesso al serale, mettendolo a rischio qualora non riuscisse a sbloccarsi. Riuscirà a superare queste sue paure?

LDA felice per la nascita del fratello Francesco/ Messaggio per papà Gigi D'Alessio

© RIPRODUZIONE RISERVATA