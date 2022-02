Amici 21/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: Albe e LDA a rischio per il serale?

Amici 21: anticipazioni e diretta puntata 16 febbraio

Il serale di Amici 21 è sempre più vicino e la paura di non riuscire a conquistare uno dei posti disponibili assale sempre di più gli allievi chiamati a dimostrare ancora di più non solo il proprio talento, ma anche i progressi fatti nei vari mesi. Con l’assegnazione delle prime quattro maglie ad Alex, Dario, Michele e Sissi, il numero delle maglie del serale è diminuito e, in casetta, gli allievi non nascondono ansie e paure.

Nella puntata in onda ieri, LDA ha avuto un vero e proprio crollo. Durante un confronto con Rudy Zerbi, il figlio di Gigi D’Alessio si è lasciato andare ad un amaro sfogo non nascondendo i dubbi di non riuscire a conquistare quella maglia che sogna sin da quando è diventato ufficialmente un allievo. Il percorso nella scuola di LDA non è stato facile sin dall’inizio. Anna Pettinelli non ha mai nascosto i propri dubbi sul suo talento. Ad un passo dal serale non ha cambiato la propria opinione e la paura di LDA di essere tra gli esclusi aumenta sempre di più. Dopo lo sfogo di ieri, nella puntata in onda oggi, ritroverà la grinta necessaria per conquistare il serale?

Amici 21: chi rischia tra i ballerini?

Tra i cantanti di Amici 21, per il momento, appare a rischio anche Albe che ha avuto un confronto con Anna Pettinelli che ha provato a spronarlo in vista delle prossime sfide. Chi rischia, invece, tra i ballerini? Fare pronostici appare sempre più difficile, ma a rischio per il serale potrebbe essere Nunzio, ammesso nella scuola dopo il ritiro di Mattia a casa di un infortunio. Riuscirà comunque a conquistare l’ambita maglia del serale?

I fan, inoltre, temono per il futuro di Carola nella scuola. Considerata dal pubblico tra le più brave della scuola, nelle varie sfide di ballo, non è riuscita ad imporsi come avrebbe voluto conquistando anche gli ultimi posti della classifica. Brava tecnicamente, non è ancora riuscita a conquistare tutti anche con l’improvvisazione: riuscirà a fare il salto di qualità che chiedono gli insegnanti in vista del serale?

