Amici 21/ Anticipazioni puntata 2 marzo 2022: Gio, Calma e Christian ancora a rischio

Amici 21, anticipazioni puntata 2 marzo

Oggi 2 marzo 2022 ci attende su Canale 5 una nuova puntata di Amici 21. Il daytime di oggi torna a mostrare al pubblico a casa la corsa verso il serale di parte di tutti quegli allievi che non sono riusciti a conquistare ancora la maglia dorata. Nella puntata di ieri, Rudy Zerbi ha avuto un nuovo e acceso scontro con Anna Pettinelli a causa della prova scarsa di Gio Montana nella prova del maestro Pennino avvenuta domenica.

Amici 21, Rudy Zerbi inchioda Anna Pettinelli/ "Gio disastroso, parla Pennino"

Il coach ha voluto mostrare che è proprio a causa dei suoi errori che le prove degli altri, che hanno cantato dopo lui, non sono andate benissimo. Questo scatena una nuova lite in studio con la Pettinelli che va via prima di assistere alla nuova prova degli allievi, offesa da quanto detto da Zerbi nei suoi confronti. I due prof continuano a non essere sulla stessa linea d’onda e, anzi, a pensarla in modo totalmente differente riguardo al trattamento di alcuni allievi.

Amici 21, LDA è record con Io volevo solo te/ Testo e significato dell'inedito

Amici 21, serale alle porte: Gio Montana, Calma e Christian ancora a rischio?

Ma cosa accadrà nel corso della nuova puntata di Amici 21? Non ci sono anticipazioni precise sul contenuto del nuovo appuntamento, tuttavia di certo ritroveremo gli allievi tra vita in casetta e prova per il serale. C’è chi, infatti, sta già preparando le prove per il primo sabato in prima serata e chi, invece, si allena per arrivarci. Tra questi secondi ci sono Gio Montana, Calma e Christian che, al momento, sembrano essere gli allievi più a rischio, essendo spesso arrivati ultime nelle varie classifiche stilate in settimana e la domenica. Riusciranno a convincere i prof ad avere una delle ambite felpe dorate?

Amici 21 serale: quando inizia e puntate/ Anticipazioni edizione 2022: cast e giudici

