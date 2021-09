Amici 21/ Anticipazioni puntata 20 settembre: ultimi concorrenti, Zerbi vs Pettinelli

Torna oggi, lunedì 20 settembre, l’appuntamento con il talent show Amici 21, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio, con la prima puntata, abbiamo iniziato a conoscere la nuova classe della Scuola più ambita del piccolo schermo nostrano. La formazione però non è ancora completa e ci sono gli ultimi banchi da assegnare. Intanto, nel precedente appuntamento abbiamo iniziato a conoscere gli allievi di canto e ballo ma soprattutto abbiamo assistito ai primi screzi tra professori: Rudy Zerbi vs Anna Pettinelli per il canto e Alessandra Celentano vs Raimondo Todaro per il ballo. Quest’ultimo è una delle new entry dell’edizione che cercherà di dimostrare alla collega come la danza non sia solo una.

L’ombra dei vecchi concorrenti – Giulia Stabile, Aka7even e Deddy presenti ieri in studio – è ancora così forte al punto che Lorella Cuccarini (passata da prof di danza a prof di canto) ha intravisto nel nuovo concorrente Albe il ‘fantasma’ di Sangiovanni. Proprio quest’ultimo era assente – ma giustificato – in quanto impegnato in un concerto ma Maria ha promesso di averlo in studio molto presto.

Amici 21, ultimi banchi disponibili

Tra gli ospiti di Amici 21 in qualità di supporter e testimoni dei loro sogni e dei grandi traguardi raggiunti mancano ancora all’appello Flavia Pennetta e Paola Enogu. Spetterà a loro assistere alle nuove performance degli aspiranti allievi della Scuola e consegnare le felpe prima di dare i loro consigli ai neo concorrenti titolari dei banchi di canto e ballo.

Tra i neo allievi che hanno già colpito per le loro storie o per i loro talenti segnaliamo Mirko, giovane ballerino 19enne con mamma in cassa integrazione ed una vita non semplice per via dei problemi economici. Per questo una sorprendente Alessandra Celentano ha deciso di fargli un “regalo”, ovvero la maglio di allievo per un mese con possibilità di perfezionarsi nella danza e in caso restare nella Scuola. Già molto chiacchierato anche l’ingresso di LDA, Luca D’Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi ma che per la Pettinelli è fin troppo “datato”. Giacomo invece, aspirante cantante, scoprirà presto con chi Rudy Zerbi ha deciso di metterlo in sfida: “Ti do questa busta rossa che presto riempiremo e avrai spero una opportunità per entrare, chi sfideremo non è difficile capirlo”, ha detto ieri il prof di canto. E tutto sembra fare riferimento a Inder, ventenne di origini indiane applaudito dalla Pettinelli ma che avrebbe poco convinto il collega Zerbi.

