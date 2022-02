Amici 21/ Anticipazioni puntata 22 febbraio 2022: novità in arrivo per Albe?

A poche settimane dall’inizio del serale ad Amici 21 alcuni allievi hanno già ottenuto la tanto ambita maglia mentre altri studenti stanno continuando a lavorare, tra inediti prove ed esibizioni per ottenere il pass per l’ambita prima serata di Canale 5. Il daytime di lunedì è stato concentrato su Gio Montana, allievo di Anna Pettinelli che, senza nessun aiuto, ha conquistato il disco d’oro.

Anna Pettinelli, visti i grandi risultati di Gio Montana ha pensato di escluderlo dalla gara di cover e questo ha scatenato immediatamente le polemiche degli altri due insegnanti di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che ritengono che i cantanti debbano mettersi alla prova all’interno della scuola.

Anche Crytical, durante lo scorso daytime di Amici 21, ha avuto un momento di sfogo con la sua insegnante Anna Pettinelli, soprattutto dopo la puntata della scorsa domenica dopo che secondo la classifica di Elodie sarebbe stato in testa mentre per il maestro Pennino non è stato tanto bravo quanto i suoi altri compagni.

Durante il daytime di questo pomeriggio potrebbero esserci novità per quanto riguarda le classifiche dei cantanti e dei ballerini e nuovi inediti da parte dei cantanti della scuola. Possibili novità anche per Albe dopo che il giovane cantante è stato messo in dubbio dalla sua insegnante che però non ha intenzione di mandarlo a casa.

