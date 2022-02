Amici 21/ Anticipazioni puntata 23 febbraio 2022: Gio Montana fuori dal serale?

Amici 21, anticipazioni puntata 23 febbraio 2022

Oggi 23 febbraio 2022 torna l’appuntamento su Canale 5 con il daytime di Amici 21. È tempo di una nuova puntata del talent che ormai si appresta alla sua fase finale. L’inizio del serale è infatti previsto per il 19 marzo e, in attesa di quella data, i ragazzi che ancora non hanno conquistato l’ambita maglia dorata continuano ad esercitarsi e fare prove per ottenere l’ammissione. C’è però chi questo serale lo vede sempre più lontano come l’ultimo arrivato Gio Montana.

L’allievo è stato scelto da Anna Pettinelli ed è entrato nella scuola senza sostenere sfide ma direttamente; tuttavia fino ad oggi non è riuscito a dare pienamente prova delle sue capacità, vivendo subito un momento di crisi. Per Rudy Zerbi il ragazzo non è ancora pronto ma Anna Pettinelli insiste su di lui, trovando anzi i suoi singoli molto forti per il serale. Purtroppo però ad alimentare le paure del ragazzo sono anche le classifiche che i compagni d’avventura hanno stilato ieri e che lo vedono all’ultimo posto in entrambi i casi.

Serena e John Erik verso il serale di Amici 21

Se l’accesso di Gio Montana al serale di Amici 21 appare al momento molto complicato, anche gli altri due allievi di Anna Pettinelli sono a rischio in questo senso. Albe ha collezionato un’altra ultima posizione nella gara tenutasi domenica, stessa cosa per Crytical, che ha poi avuto un momento di crollo una volta tornato in casetta. Cresce, invece, il percorso di Serena che per la prima volta si è classificata al primo posto nella classifica della gara di danza di Amici 21 giudicata da ben quattro maestri di discipline diverse. L’allieva di Raimondo Todaro sembra ormai essere ad un passo dalla conquista della maglia del serale. La otterrà proprio nella puntata di domenica? Stessa cosa per John Erik che, pur essendo arrivato pochissime settimane fa, anche per i compagni di classe merita il serale (nelle classifiche in casetta ha ricevuto il quarto posto!).

