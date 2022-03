Amici 21/ Anticipazioni puntata 4 marzo: la scelta di Christian, lascia la scuola?

Amici 21, anticipazioni puntata 4 marzo

Il daytime di Amici 21 torna in onda oggi, venerdì 4 marzo, con una puntata nel corso della quale, probabilmente, arriverà la scelta definitiva di Christian. Il ballerino di Raimondo Todaro è profondamente in crisi e, nella scorsa puntata, ha abbandonato la sala prova rifugiandosi in sala relax dove ha ricevuto una telefonata di Raimondo Todaro che ha provoato a spronarlo ricordandogli di essere nella scuola più importante d’Italia. Deluso, scoraggiato e amareggiato per non essere ancora riuscito a conquistare la fiducia di tutti gli insegnanti, negli scorsi giorni, Christian ha palesato l’idea di abbandonare definitivamente la scuola.

I compagni, ma anche lo stesso Raimondo Todaro, hanno provato a fargli capire quanto possa pentirsi di tale scelta in futuro. Ad un passo dal serale di Amici a cui sono stati ammessi tutti gli allievi, Christian deciderà davvero di abbandonare il suo posto nella scuola guadagnato con tanti sacrifici?

Gio Montana e Rudy Zerbi, alleanza contro Anna Pettinelli?

Nel corso del nuovo appuntamento con il daytime di Amici 21, inoltre, potrebbe esserci spazio per un nuovo momento dedicato a Gio Montana che, dopo essere stato eliminato da Anna Pettinelli, è stato accolto da Rudy Zerbi. Tra i due insegnanti ci sono state già scintille, ma cosa accadrà con la presenza di Montana nella squadra di Zerbi?

Il cantante comincerà a lavorare con Rudy con un unico obiettivo: conquistare la maglia del serale. Ci riuscirà? Spazio, inoltre, a tutti gli altri allievi ancora in bilico per il serale come Luigi e LDA a cui Zerbi non ha ancora consegnato la maglia del serale. Ci saranno novità già nella puntata di oggi?

