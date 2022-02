AMICI 21/ Anticipazioni puntata 8 febbraio 2022: nuova lite tra Alex e Calma

La nuova puntata del daytime di Amici 21 si apre con un nuovo scontro tra Alex e Calma. L’allievo di Lorella Cuccarini, in casetta, riflette sulle parole di Rudy Zerbi sul fatto che il suo allievo sia arrivato ultimo in classifica per i ragazzi perché l’ultimo arrivato. Alex nega: “Se fosse entrata Sissi per me non sarebbe stata ultima, quindi questo discorso non vale!” Le parole di Alex vengono mostrate a Calma che sbotta: “A me piaceva l’idea di spegnere i discorsi tra noi due però ora gradirei da parte tua onestà intellettuale. Fatti i fatti tuoi invece di parlare di me!” Alex però replica: “Io stavo rispondendo alle parole di Rudy! Io dico quello che penso, poi se tu non ne hai il coraggio non è un problema mio. Il rispetto tu non sai cos’è!” tuona il cantante. Tra i due non sembra esserci un punto d’incontro. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici 21. Il daytime torna in onda oggi, 8 febbraio 2022, come sempre su Canale 5, pronto a svelarci come procedono i preparativi degli allievi per la prossima puntata di domenica. Con il serale alle porte la tensione in casetta sale, soprattutto perché le eliminazioni sono all’ordine del giorno. Sabato è stata eliminata anche Cosmary e oggi, a seguito di nuove classifiche fatte da giudici esterni, dagli ascolti streaming e dai ragazzi stessi, è Albe a rischiare di dover abbandonare la scuola.

L’allievo di Anna Pettinelli è risultato ultime in varie classifiche mostrate domenica scorsa ma finora è stato sempre salvato dalla sua professoressa che ha dichiarato di “stare valutando” il da farsi con il ragazzo. Di certo per lui sembra essere in arrivo una nuova sfida.

Anche per i ballerini di Amici 21 sale la tensione. L’arrivo di un nuovo ballerino, Leonardo, voluto dalla maestra Celentano non solo aumenta la concorrenza in vista del serale, ma preannuncia scintille in arrivo tra ‘colleghi’. Leonardo infatti è un ballerino di latino che la Celentano mira a mettere in competizione con Mattia, appena quest’ultimo si riprenderà del tutto dall’infortunio che lo ha colpito circa due mesi fa. Va ricordato che oltre a Leonardo la maestra Celentano ha voluto l’ingresso immediato anche di Michele, un ballerino classico molto dotato. La quota dei ballerini è dunque salita a nove ma non tutti riusciranno ad accedere al serale.

