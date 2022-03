Amici 21/ Anticipazioni puntata 8 marzo: al via le prove per il serale

Amici 21, anticipazioni puntata 8 marzo 2022

La puntata di Amici 21 andata in onda ieri, 7 marzo, su Canale 5 ha concluso ufficialmente il gruppo di allievi che parteciperanno al serale, il cui inizio è previsto per sabato 19 marzo. Alla fine tutti gli allievi hanno conquistato l’ambita maglia dorata, cosa che renderà necessaria in ogni puntata una doppia eliminazione. In casetta, tra un festeggiamento e l’altro, si inizia ora a pensare alle prove che ogni allievo dovrà preparare al fine di esibirle al meglio nel corso delle varie puntate del serale.

Amici 21, Rosa Di Grazia torna al serale/ Esplode il gossip sul ruolo top-secret

Ci sarà gran da fare, a partire dai ballerini che dovranno imparare una serie di coreografie poi scenografate da Stephane Jarny, anche quest’anno direttore artistico del serale. Ricordiamo che i ballerini dovranno però esibirsi in vari stili e non solo in quello in cui si sono presentati nella scuola.

Amici 21, primi guanti di sfida in vista del serale?

Anche i cantanti iniziano ufficialmente le loro prove per il primo serale di Amici 21. C’è chi, come Sissi e Alex, ha avuto già un po’ di giorni per iniziare a studiare e chi, invece, come Calma, Gio Montana e Crytical, hanno avuto accesso solo all’ultimo minuto. Ballerini e cantanti però verranno messi ulteriormente alla prova dai famosi Guanti di sfida. Ricordiamo, infatti, che i professori hanno a loro disposizione la possibilità di lanciare sfide tra un proprio allievo e quello di un altro professore della propria categoria. E se è da attendersi quasi immediatamente il Guanto della Celentano a Todaro, altrettanto presto arriverà quello di Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli. Che arrivino già nella puntata di oggi?

Amici 21, Gio al serale dopo l'eliminazione/ Vessicchio: "Va data la seconda chance"

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Vincenzo Durevole "flirta" con Maria De Filippi/ La reazione è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA