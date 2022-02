Amici 21/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: il crollo di Serena

Amici 2021/2022, anticipazioni puntata 9 febbraio

Il daytime di Amici 21 torna in onda oggi, mercoledì 9 febbraio, alle 16.10 su canale 5. Dopo lo sfogo di Calma che, a Rudy Zerbi, ha confessato di essere stato vittima di bullismo, nel corso della puntata di oggi del daytime, la protagonista sarà Serena che vivrà un momento difficile. Come svela in anteprima ul video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del talent show di Maria De Filippi, Serena, in studio, vivrà un momento di forte tensione. L’ansia e il panico prenderanno il sopravvento sulla ballerina che, al proprio posto, farà fatica a riprendere il controllo della situazione.

Al suo fianco ci sarà il fidanzato Albe che, oltre a calmarla, proverà a capire il motivo del suo stato d’animo. “Mi fa male”, dice tra le lacrime Serena mentre prova a respirare. “Hai avuto una fitta agli addominali. Stai tranquilla”, la rassicura Albe. “Mi fa male la pancia, è una cosa nervosa”, aggiunge Serena.

Amici 21: forti tensioni nella scuola

Con il serale ormai alle porte, tra gli allievi di Amici 21, la competizione sta diventando spietata. Tutti sperano di far parte degli allievi che riusciranno ad accedere alla fase più importante del programma, ma per il momento, nessuno ha la certezza di poterne far parte. Maria De Filippi, infatti, non ha ancora svelato il numero dei posti che ci saranno nel serale e, in casetta, la tensione aumenta.

Gli scontri sono all’ordine del giorno e spesso portano a veri litigi. E’ il caso di Alex e Calma che, nella scorsa puntata, si sono scontrati duramente a causa di alcuni atteggiamenti di Calma che Alex non ha gradito. La scintilla è stato l’ultimo posto in classifica di Calma che non ha mai nascosto la propria delusione. L’atteggiamento del compagno non è stato condiviso da Alex con cui, poi, c’è stata una discussione. Cosa accadrà oggi?

