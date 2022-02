AMICI 21/ Anticipazioni registrazione puntata 19 febbraio: Emma e Marcello Sacchetta ospiti?

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 19 febbraio

Amici 21 riapre i battenti oggi, sabato 12 febbraio, per la registrazione della nuova puntata che sarà trasmessa domenica 13 febbraio, alle 14 su canale 5. Il ritorno in studio per gli allievi della scuola più famosa d’Ialia chiamati a tirare fuori il meglio del proprio talento per tentare di conquistare un posto nel serale arriva al termine di una settimana difficile per l’addio di Mattia che, non essendo riuscito a recuperare da un infortunio, è tornato a casa con la promessa di un banco nella prossima edizione del talent show. Nella registrazione di oggi pomeriggio, Maria De Filippi guiderà tutti gli altri allievi verso la fase più importante del programma.

Il serale di Amici 21 è ormai alle porte e tutti sono chiamati a dimostrare di meritare la maglia. Occhi puntati soprattutto su Gio Montana, il nuovo allievo che, avendo conquistato il banco in una fase cruciale, dovrà lavorare il doppio rispetto ai compagni per conquistare la fiducia degli insegnanti. Per lui, nel corso della nuova registrazione, arriverà la prima sfida?

Amici 21: Emma ospite per la gara di cover?

Nel corso della nuova registrazione di Amici 21, Alex, LDA e Luigi scopriranno quale inedito avrà vinto il passaggio su RTL 102.5. Nel corso della registrazione odierna, inoltre, stando alle anticipazioni della pagina Twitter Amici News, nello studio del talent show di Maria De Filippi, dovrebbe tornare Emma Marrone.

La cantante salentina, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dovrebbe tornare nel luogo dove la sua carriera è ufficialmente iniziata per giudicare la gara di cover dei cantanti di Amici 21. Inoltre, sempre secondo la pagina Amici News, nel corso della registrazione della nuova puntata di Amici News, dovrebbe tornare anche Marcello Sacchetta per una gara particolare di ballo.

