Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 20 febbraio 2022: Elodie ospite, gara di canto…

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 20 febbraio 2022

Nuova registrazione per Amici 21 in vista del nuovo appuntamento con il pomeridiano. Oggi, sabato 19 febbraio, si registra la puntata che sarà trasmessa domani, alle 14 su canale 5. Con il serale alle porte, la nuova registrazione si preannuncia importantissima. Al serale ci sono già Alex, Dario, Michele e Sissi che hanno conquistato la maglia oro nello scorso pomeridiano. Nel corso della registrazione di oggi, altri allievi, potrebbero conquistare una maglia oro. Chi sarà?

Amici 21, LDA si apre al giudice Michele Bravi/ Torna sul podio nella gara di canto!

Difficile fare pronostici su Amici 21. Il gradimento del pubblico, così come i consensi degli insegnanti cambiano ogni giorno. Dopo mesi all’interno della scuola, gli allievi hanno voglia di conquistare subito la maglia oro per cominciare a lavorare per il serale con più tranquillità, ma chi riuscirà a farcela già oggi? In base a quanto accaduto nel corso della settimana, chi sembrerebbe avere poco chance tra i cantanti è Albe che è stato rimproverato da Anna Pettinelli. Tra i ballerini, invece, potrebbe avere poche chance Nunzio.

Stefano De Martino riconfermato ad Amici 21?/ La risposta dell'ex ballerino

Amici 21: Elodie ospite della registrazione del 19 febbraio

Dopo aver ospitato Emma, Irama, Sangiovanni e Aka7even, reduci dalle fatiche di Sanremo 2022, nella registrazione di Amici 21 di oggi, Maria De Filippi accoglierà un’altra artista nata proprio nella sua scuola. Ospite speciale della nuova registrazione è Elodie che giudicherà la gara delle cover tra i cantanti stilando, poi, la classifica finale.

Dovrebbe esserci anche una gara di ballo tra i ballerini della scuola. Chi sarà il giudice della gara? Su cosa dovranno confrontarsi i ballerini? Sarà una sfida decisa da Alessandra Celentano, Veronica Peparini o Raimondo Todaro? Lo scopriremo nel tardo pomeriggio con le prima anticipazioni sulla registrazione per la puntata di domani.

Amici, LDA difende Emma dagli haters/ "Ha ragione, non respiro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA