Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 27 febbraio 2022: eliminati, LDA verso il serale?

Amici 21, anticipazioni registrazione 27 febbraio 2022

Sabato 26 febbraio, torna l’appuntamento con la nuova registrazione di Amici 21. Maria De Filippi e tutti gli allievi tornano in studio per un nuovo appuntamento pomeridiano che sarà trasmesso domani, domenica 27 febbraio, alle 14 su canale 5. La corsa al serale è ormai partita e sono sempre più numerosi gli allievi che temono di non riuscire a conquistare la maglia oro che, invece, indossano già Alex, Dario, Michele e Sissi e Carola. Nel corso della nuova registrazione di Amici 21, sia i cantanti che i ballerini dovranno affrontare nuove sfide per accedere al serale.

Tra gli allievi di Amici 21 che sognano di poter conquistare subito la maglia oro c’è sicuramente LDA che, dopo essere stato messo più volte in discussione da Anna Pettinelli, vuole dimostrare il proprio talento indipendentemente dal nome del padre. Nella scorsa puntata, LDA, insieme a Luigi, è risultato primo nella classifica generale. Nonostante tutto, però, Rudy Zerbi, il loro insegnante, non ha considerato adatto il momento per assegnare ad entrambi la maglia del serale. Cambietà tutto oggi?

Nuova gara di canto e di ballo: chi rischia di dover abbandonare Amici 21?

Nuova gara di canto e nuova gara di ballo nella registrazione di Amici 21 in programma oggi? Probabilmente, i cantanti si ritroveranno ad affrontare una gara su cover e sui propri inediti che sarà giudicata da un big della musica italiana esattamente come accaduto nelle scorse settimane quando il compito di stilare la clasifica è toccato ad Emma ed Elodie, entrambe nate nella scuola di Amici.

Gara anche per i ballerini che potrebbero essere chiamati ad esibirsi sullo stile di Alessandra Celentano, Veronica Peparini o Raimondo Todaro. Non è da escludere, tuttavia, neanche una gara basata sull’improvvisazione. Per gli allievi, in ogni caso, quella di oggi, rappresenta una registrazione importantissima dal momento che, all’inizio del serale, mancano solo poche settimane.

