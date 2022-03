Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 6 marzo 2022: svelati concorrenti al serale e giudici?

Amici 21, anticipazioni registrazione puntata 6 marzo 2022

Con il serale alle porte è tempo per i ragazzi di Amici 21 di scoprire chi può avere accesso a questa parte così importante del programma e chi no. Oggi, giovedì 3 marzo 2022, gli allievi rimasti in gara tornano in studio per registrare l’ultima puntata della domenica pomeriggio, che andrà dunque in onda il 6 marzo alle 14 su Canale 5. Si tratta di una registrazione molto importante: essendo l’ultima prima dell’inizio del serale – previsto per il 19 marzo – verranno annunciati tutti coloro che avranno accesso al serale.

Amici 21 verso il serale, il cast/ Maria De Filippi dice no ad una popstar

Ricordiamo che, al momento, ad avere la maglia dorata definitiva sono: Sissi, Alex, Aisha, Albe, Carola, Michele, Serena e John Erik. Restano dunque fuori ancora molti allievi e saranno i professori a decidere che merita di partecipare e chi, invece, deve definitivamente abbandonare la scuola.

Amici 21: Gio Montana e Crytical, serale a rischio?

Chi ha rischiato di dover abbandonare Amici 21 ad un passo dal serale è stato Gio Montana. Anna Pettinelli ha infatti deciso di scaricare l’allievo, da lei scelto solo due settimane fa, ma prima che abbandonasse la scuola, Rudy Zerbi lo ha convocato in sala, dandogli un’altra possibilità. Gio, quindi, gareggia ora nella squadra di Rudy e non più in quella della Pettinelli ma non è detto che così riesca a conquistare la maglia del serale.

Amici 21, Gio eliminato/ LDA e Rudy Zerbi lo accolgono in squadra, è polemica

Chi, invece, pare certo che la conquisterà è LDA, così come Luigi, allievi di Rudy. In bilico, invece, Crytical, allievo della Pettinelli, assente negli scorsi giorni. Una serie di esibizioni in studio e nuove classifiche porteranno i professori oggi alla loro decisione definitiva. Ricordiamo poi che, proprio durante questa registrazione, potrebbero essere annunciati i giudici del serale.

LEGGI ANCHE:

Amici 21 verso il serale, Albe trionfa e Christian dice addio/ E' polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA