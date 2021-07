Amici 21 anticipazioni/ Spunta l’indiscrezione: Maria De Filippi parte prima…

L’edizione 2020/2021 si è conclusa circa due mesi fa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile, ma già si pensa alla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi per il quale i casting sono iniziati subito dopo la finalissima che ha portato al trionfo della fidanzata di Sangiovanni. Se la scorsa edizione è partita a novembre, stando ad un’indiscrezione di Davide Maggio, l’edizione 2021/2022 di Amici dovrebbe partire in anticipo. “Ma ve l’ho già detto che Amici 21 inizia prima, molto prima?”, ha scritto su Twitter Davide Maggio. Per conoscere con precisione la data di partenza di Amici sarà necessario aspettare ancora, ma non è escluso che, quest’anno, il talent show più logevo della televisione italiana, possa partire a fine settembre come accadeva durante le prime edizioni.

Amici 21: professori e professionisti, chi ci sarà?

Mentre continuano i casting per trovare gli allievi della nuova classe di Amici, i fans del talent show di Maria De Filippi si chiedono chi ci sarà tra i professori e i professionisti. Tra gli insegnanti, dovrebbero essere confermati i volti storici di Amici come Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo. Dovrebbe essere riconfermata anche Arisa la cui presenza è stata particolarmente apprezzata dal pubblico mentre c’è ancora un punto interrogativo su Lorella Cuccarini. Tra i professionisti, invece, dovrebbero trovare spazio due degli allievi dell’edizione ovvero la vincitrice Giulia Stabile e Alessandro Cavallo i quali dovrebbero unirsi ai ballerini che, da anni, affiancano gli allievi ovvero Elena D’Amario, Giulia Stabile e Sebastian Melo solo per citarne qualcuno.

