Amici 21, arriva l’album di Sissi/ “Il rapporto con Sugar si è interrotto, poi…”

Amici 21, Sissi riprende i rapporti con la Sugar: cosa accade alla cantante finalista

Quando ormai manca poco alla messa in onda della finale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 15 maggio su Canale 5, la finalista Sissi al secolo Silvia Cesana celebra la notizia del rilascio del primo album realizzato su proposta del contratto ricevuto dalla casa discografica con cui aveva lasciato in sospeso i rapporti, la Sugar Music. La cantante, che in occasione del grand final di Amici 21 concorrerà non solo per la vittoria del circuito canto, ma anche per la vittoria del montepremi finale del talent, dà annuncio del suo album di debutto in uscita nell’industria musicale , dopo la popolarità raggiunta al talent, in un messaggio pubblico diramato in rete.

L’album in versione EP e quindi in digitale è disponibile a partire dal 13 maggio 2022, mentre è fuori ovunque a partire dal prossimo 27 maggio 2022.

Il messaggio di Sissi sul rilascio dell’album

Per la quota rosa della finale di Amici 21, Sissi al secolo Silvia Cesana celebra così, quindi, la notizia del primo album dal titolo Leggera, realizzato sotto contratto con la Sugar Music: “QUESTA ESPERIENZA DI AMICI PER ME HA SIGNIFICATO TANTO, E ARRIVA FINALMENTE LA PUBBLICAZIONE DI UN EP DAL TITOLO ‘LEGGERA‘. HO SCELTO SUGAR PERCHÉ È LA PRIMA CASA DISCOGRAFICA CHE MI HA DATO CREDITO IN TEMPI NON SOSPETTI QUANDO NON AVEVO CERTO LA POPOLARITÀ E LA VISIBILITÀ CHE HO ACQUISITO IN QUESTO TALENT. IL RAPPORTO CON SUGAR SI È INTERROTTO PRIMA CHE ENTRASSI NEL TALENT SHOW E SONO FELICE CHE ABBIANO RICONFERMATO LA LORO STIMA E LA LORO FIDUCIA NEI MIEI CONFRONTI”.”. La versione EP (versione digitale) dell’album è in uscita il 13 maggio 2022. Il disco sarà fuori ovunque a partire dal 27 maggio.

In occasione della finale di Amici 21, Sissi competerà con gli altri finalisti cantanti, Albe (Alberto La Malfa), Alex (Alessandro Rina) e Luigi Strangis, e i ballerini finalisti Michele Esposito e Serena Carella, per la vittoria finale del talent show.

