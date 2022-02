Amici 21, blackout totale in studio durante la registrazione/ Puntata interrotta poi…

Imprevisto nel corso della nuova registrazione di Amici 21. Oggi, 26 febbraio, si è tenuta nello studio di Canale 5 la registrazione della puntata che vedremo in onda domani e che ha visto nuovi allievi conquistare l’accesso al serale. Tra una prova e l’altra però è accaduto qualcosa che ha bloccato per vari minuti la registrazione: un blackout. Stando a quanto fa sapere il Vicolodellenews, la registrazione sarebbe stata interrotta per circa 15 minuti a causa di un blackout totale.

Non sono note le motivazioni che hanno causato tale problema, ciò che è certo è che, alcuni minuti dopo, il problema è stato risolto e la registrazione ripresa. Chiaro che l’interruzione in questione non andrà in onda domani: il momento del blackout sarà ovviamente tagliato e non ci saranno anomalie nella puntata.

Blackout ad Amici 21: la registrazione ripresa dopo alcuni minuti

La registrazione di Amici 21 del 26 febbraio è stata dunque caratterizzata da un imprevisto che ne ha allungato i tempi ma che è stato poi risolto in poco tempo. Le riprese sono ripartire tra esibizioni, accessi al serale, sfide e immancabili scontri in studio tra professori e allievi. Non resta che attendere la puntata che ci attende domani, 27 febbraio, alle 14 su Canale 5.

