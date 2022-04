Amici 21, Carola eliminata e Luigi la consola/ “Non finisce qui“, per i fan è flirt!

Amici 21, Carola Puddu è l’eliminata del quinto serale: il conforto di Luigi Strangis emoziona

Al quinto serale di Amici 21, il verdetto del ballottaggio finale per l’eliminazione indica Carola Puddu come nona eliminata al talent. La ballerina classica e pupilla di Alessandra Celentano perde il ballottaggio che la vedeva schierata contro il ballerino modern e pupillo di Veronica Peparini, Dario Schirone, per il volere dei 3 giudici adibiti alle votazioni, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Il che scatena non poche contestazioni social, degli internauti che tacciano la giuria di incompetenza, palesatasi nell’eliminare una ballerina tecnicamente valida. Tuttavia, negli istanti in cui si segna l’eliminazione di Carola Puddu, si registra per quest’ultima anche un’emozione positiva, quella di un riavvicinamento tra lei e il flirt mancato, Luigi Strangis, che di recente ha frenato i sentimenti della ballerina sul nascere chiarendole di voler restare con lei in rapporti di amicizia in risposta all’interesse nutrito da quest’ultima nei suoi riguardi.

“Dico chi rimane -dichiara Maria De Filippi-, Dario”. Carola diventa un fiume in piena all’ascolto del verdetto che segna la sua eliminazione, ma nella notte degli addii a consolare la nona eliminata del serale di Amici 21 è proprio Luigi Strangis. “Non finisce qui”, dichiara il cantante con la voce rotta dalla commozione, mentre si lascia andare ad un interminabile abbraccio con Carola, che di tutta risposta dedica le sue ultime lacrime nel talent a lui: “Sono contenta di tutto”. Un momento travolgente e romantico, che a detta dei fan dei due volti di Amici 21, così come emerge dalle relative reazioni social che emergono sulla pagina Instagram del talent, preluderebbe all’inizio di un nuovo flirt extra-Amici.

Oltre al possibile flirt con Luigi Strangis, per Carola Puddu è previsto l’inizio di una carriera brillante nel mondo della danza, per la gioia della mentore della ballerina classica e sua ormai ex insegnante ad Amici 21, Alessandra Celentano. Maria De Filippi consola la ballerina anticipandole che debutterà allo spettacolo Romeo e Giulietta di Fabrizio Monteverde, come ballerina professionista, al Teatro Olimpico di Roma. Inoltre, Amici 21 conferisce il premio Marlù alla nona eliminata al serale del talent, del valore di 7mila euro, volto a spronare la ballerina a continuare a coltivare il suo talento nella danza attraverso lo studio.

