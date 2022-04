Amici 21, Carola eliminata/ “Finalmente spensierata”, è polemica social

Amici 21, Carola è l’eliminata al quinto serale: l’intervista post-uscita a caldo

Il 16 aprile 2022 è andato in onda il nuovo e quinto serale di Amici 21, che ha decretato una sola eliminazione: Carola Puddu. La ballerina classica uscente e nona eliminata al serale del talent di Maria De Filippi ha intanto rilasciato una prima intervista a caldo post-eliminazione, ai microfoni di Wittytv. In un bilancio consuntivo della sua esperienza di studio intrapresa nella scuola di Amici 21, quindi, Carola Puddu esordisce commossa: “Eccomi, stare in questo corridoio della scuola, mi fa ricordare tante cose. Quella volta in cui tutti noi compagni, per scaramanzia, ci dicevamo ‘merda, merda’. Amici mi ha regalato consapevolezza per me stessa, nella danza, nella vita, questo posto mi ha insegnato ad affrontare le cose”. Le dichiarazioni di Carola, poi, proseguono con la nuova consapevolezza che palesa di aver raggiunto la ballerina classica: “Ho iniziato un percorso qui e spero di continuarlo… parlo dei momenti dove mi sentivo finalmente felice, spensierata, leggera, nella danza come nel resto degli aspetti della vita, i rapporti con gli altri ad esempio”. La Carola cerebrale di un tempo si lascia finalmente andare, ed è anche merito di Amici 21 e delle sue lezioni, in primis quelle della mentore Alessandra Celentano.

ELIMINATI AMICI 21 QUINTO SERALE 2022 E PAGELLE/ Le parole di Carola sull'esperienza

“Sono davvero contenta -aggiunge- sono stati 7 mesi, ma sono sembrati due anni. Come una montagna russa di emozioni, la mattina succede qualcosa che ti rende felice e la sera qualcosa che ti destabilizza, gestire l’inaspettato è sempre stato difficile per me. I maestri li ringrazio tutti, oddio la maestra non l’ho salutata!”. Qualcosa rimarrà per sempre nel suo cuore, di Amici 21, come accade per ogni esperienza formativa degna di nota: “Mi mancherà passare nelle stanze e vedere tutti che dormono. Vivere h24 insieme ci fa imparare tanto”. E il saluto finale di Carola Puddu va alla grande macchina tv di Amici 21, pubblico incluso: “Vi voglio tanto bene”.

AMICI 21 CAROLA SI DICHIARA A LUIGI DOPO L'ELIMINAZIONE/ "Non pensavo di innamorarmi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Esplode la polemica sull’eliminazione di Carola Puddu ad Amici 21

Sulla scia delle ultime dichiarazioni della nona eliminata al serale di Amici 21, Carola Puddu, intanto, è in corso una polemica sollevatasi nel web. In particolare i 3 giudici adibiti alle votazioni del serale del talent, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino sono tacciati -nei commenti polemici rilasciati sui social dai telespettatori- di aver impoverito il circuito danza del talent, decretando l’eliminazione di una ballerina valida del calibro di Carola Puddu. Ma non solo. C’è chi accusa Stash ed Emanuele di incompetenza nel ruolo di giudici per ciò che concerne il ballo, dal momento che i due vip non sono esperti del settore. La mentore della giovane ballerina, Alessandra Celentano, è tacciata di aver schierato Carola troppo tardi nella competizione e di aver quindi oscurato il suo talento tenendola a lungo in panchina: “Anche la Celentano su 3 manche… schierare una volta Carola è da vergognarsi”, “Carola che per la prima volta si esibisce alle 23:26…”, “Quindi Carola non ha ballato una volta, a parte che ora lo ha fatto con Michele, e l’hanno messa al ballottaggio? Bravi, complimenti”. Poi c’è chi persino taccia la conduttrice e produttrice del talent, Maria De Filippi, di contribuire in qualche modo all’eliminazione dei pupilli di Alessandra Celentano: “Maria odia così tanto i ballerini bravi della Celentano… Lei vuole vedere primeggiare le pippe nel suo programma”.

CAROLA O DARIO, CHI È STATO ELIMINATO AMICI 2022?/ Lacrime per la ballerina

Accuse più o meno forti, da prendere in considerazione con le dovute pinze. Tuttavia, Carola Puddu esce dalla scuola con una lauta: il flirt mancato Luigi Strangis si riavvicina a lei, destinandole parole d’affetto, il talent le conferisce il premio Marlù del valore di 7mila euro e giunge per lei inoltre la proposta per il ruolo di ballerina professionista nello spettacolo Romeo e Giulietta, in partenza al Teatro Olimpico di Roma.













© RIPRODUZIONE RISERVATA