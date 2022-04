Amici 21 Carola Puddu, la Celentano:”Per te un ruolo importante”/ Prima ballerina nelle vesti di Giulietta

Carola Puddu torna ad Amici 21 dopo l’eliminazione: il nuovo ruolo di ballo

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, atteso per il 23 aprile 2022 su Canale 5, l’eliminata al quinto serale, Carola Puddu, torna al talent show nelle vesti di ospite speciale in visita per la mentore ed ormai ex insegnante di danza, Alessandra Celentano. Il motivo dell’ospitata ad Amici 21? Alessandra Celentano intende condividere con i fedeli telespettatori la notizia del ruolo di Giulietta che è stato proposto a Carola per lo spettacolo Giulietta e Romeo, in partenza al Teatro Olimpico di Roma. Una proposta di lavoro che l’eliminata al quinto serale accetta del tutto entusiasta come rivincita personale e artistica, al di là dei giudizi esterni sul suo essere ballerina.

Carola Puddu e Luigi Strangis, amore o amicizia ad Amici?/ Le parole di lei...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La Celentano, come emerge dal daytime di Amici 21 in onda il 22 aprile, presenta alla pupilla Valerio Longo, che in rappresentanza dell’Olimpico di Roma introduce il ruolo pensato per Carola Puddu, in presenza della ballerina classica. Longo dichiara che il coreografo dello spettacolo Giulietta e Romeo, Fabrizio Monteverde, ha individuato nell’eliminata al quinto serale di Amici 21 tutti i requisiti essenziali per il “ruolo importante” di prima ballerina e nelle vesti di Giulietta.

Amici 21, Giulia Stabile commenta l'uscita di Carola Puddu/ "Devi spingere..."

Carola Puddu debutta a teatro, dopo Amici 21: la reazione

“Io ho parlato con Fabrizio, è una bella responsabilità… lavorerai molto sul ruolo per lo spettacolo Giulietta e Romeo e non Romeo e Giulietta”, dichiara quindi Alessandra Celentano, parlando alla pupilla, Carola Puddu. E oltre all’insegnante di danza anche Carola Puddu si palesa del tutto entusiasta per la proposta di lavoro post-Amici 21. “Sei una danzatrice che ha tutto a disposizione, sei eclettica”, è il parere di Valerio Longo, che quindi elogia Carola. “Lei è una grande lavoratrice, anche troppo”, gli fa eco la Celentano. E Carola Puddu si dice al settimo cielo: “Sono molto contenta e non vedo l’ora di lavorare. La voglio salutare bene, maestra” . La Celentano, intanto, le annuncia con fierezza: “Verrò a trovarti, verrò a vedere le prove”.

ELIMINATI AMICI 21 QUINTO SERALE 2022 E PAGELLE/ Vince l'amore, ma Carola Puddu...

Nel frattempo c’è chi, tra i fan della ballerina attivi via social, si auspicherebbe un ritorno di Carola ad Amici nel ruolo di ballerina professionista, come è accaduto a Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA