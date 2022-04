Amici 21, Celentano asfalta Serena che piange/ “Non puó lavorare con quel corpo”

Amici 21, Serena Carella nel mirino di Alessandra Celentano: ecco cosa accade

Alla vigilia del nuovo e sesto serale di Amici 21, Alessandra Celentano destina una nuova comunicazione a Serena Carella, di un guanto di sfida che chiama la ballerina modern a sfidarsi in una choreo con un salto contro il pupillo Michele Esposito.

Tommaso Stanzani provocato in un post della Celentano/ La risposta "Non capireste"

“Serena se sei ancora ad Amici è per il tuo impegno, e anche grazie alla giuria, e non di certo per me”, dichiara la maestra Alessandra Celentano nella comunicazione del guanto lanciato a Serena per il prossimo serale. La prova, secondo quanto riprende l’insegnante di danza classica, prevede come outift “Top, giacca e mezze punte”. Il motivo alla base della scelta di lanciare il guanto a Serena? A detta dell’insegnante di canto la Carella ha commesso uno “scivolone” nel replicarle – alla sua critica sul Tuca tuca esibito con Nunzio “Un ballo amatoriale”- con un sonoro “La maestra non capisce un ca*” e non è da ritenersi una ballerina per le linee fisiche che non possiede: “Scivolone pesante ‘non capisco in ca*’, da un’allieva come te non me lo sarei mai aspettata. Hai un bel movimento ma peccato il fisico, che non è cosa da poco. Se avessi un fisico diverso avresti le linee e potresti essere corretta”. E poi ancora, sull’aspetto fisico di Serena, da parte della maestra: “Bisogna avere requisiti fisici per essere al top. Questo per prepararti per il mondo del lavoro. Certo è che non potrai essere una ballerina da compagnia internazionale di un certo livello. Quando io parlo di danza parlo di alti livelli, di compagni del calibro di Kylian e Nacho Duato. Serena tu lì non ci potrai mai lavorare”. Parole lapidarie, che quindi prevedono un futuro limitato per Serena Carella nel mondo della danza e che turbano non poco la ballerina. Tanto che l’allieva e pupilla di Raimondo Todaro finisce in preda al pianto.

CAROLA PUDDU ELIMINATA DA AMICI 21/ Ma si consola con una notizia inaspettata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Serena Carella in lacrime ad Amici 21. Rifiuta il guanto?

In reazione al guanto di sfida che la vede chiamata al confronto con Michele Esposito al sesto serale di Amici 21, quindi, Serena Carella diventa un fiume di lacrime e a rincuorarla sono Maria De Filippi e il fidanzato Albe, che le riserva delle carezze, nel daytime del talent in onda il 19 aprile 2022 su Canale 5. “Sono cose proprio brutte quelle che ti dice, che non potrai lavorare”, è il pensiero espresso da LDA a Serena, candidato alla vittoria di Amici 21. Quindi interviene Maria De Filippi , che a Serena dichiara: “La Celentano non dice che non potrai lavorare, sottoscrive che in determinate compagnie tu potresti non risultare idonea”. In lacrime, la ballerina modern replica rassegnata: “Sono stanca della situazione, le critiche sul fisico… sono stanca”.

Serena e Sissi piangono per Albe e Dario/ Dramma ad Amici 21: cos’è successo?

Che Serena possa ritirarsi dal talent o rifiutare il guanto di sfida previsto al sesto serale? Staremo a vedere.













© RIPRODUZIONE RISERVATA