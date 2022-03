Amici 21, Celentano e Zerbi di nuovo in squadra?/ Il tradimento e la scommessa di LDA

Amici 21, si formano le squadre del serale 2022/ LDA rischia grosso, la scommessa

Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto si apre il fanta-scommesse sulla formazione delle squadre rivali che si faranno battaglia nella fase finale dello show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tra gli scommettitori, a margine del primo post del profilo Instagram di Amici 21 che ufficializza i 6 professori che si divideranno tra le 3 squadre da due capitani ciascuna alla fase finale dello show, c’è chi scommette in particolare su un tradimento di Rudy Zerbi ai danni di Alessandra, per il “terzo incomodo” Raimondo Todaro. Ma sarà davvero così, o i due prof vorranno salvare il loro matrimonio? Dall’altra parte c’è chi tra gli scommettitori punta tutto sulla conferma del duo Alessandra-Rudy. Tra questi il pupillo del talentscout LDA, allievo della scuola nonché record imbattuto di stream su Spotify con l’inedito Quello che fa male (l’inedito che registra più ascolti in assoluto su Spotify Italia, tra quelli lanciati al talent, con oltre 17 milioni di stream).

Ma le scommesse del cantante napoletano e figlio di Gigi D’Alessio non finiscono qui. Il 18enne crede che faranno coppia al serale Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro, e Anna Pettinelli con Veronica Peparini. Il resto della classe dei magliati ammessi al serale non punterebbe sulla previsione del napoletano che, tuttavia, è avvezzo a vincere le sue scommesse (si ricordi ogni volta che LDA ha sempre indovinato il nome del giudice esterno adibito per ogni gara cover, alle puntate domenicali del talent).

Amici 21, le novità del serale in arrivo

Nel frattempo, tra le novità del serale di Amici 21, va evidenziato che gli allievi -tra cantanti e ballerini- ammessi al serale sono in tutto 18 e non 14 come disposto in origine dalla produzione Mediaset. Questo in via del tutto straordinaria, dal momento che i professori hanno tenuto a salvare tutti i pupilli rimasti in corsa nella competizione.

Chi sarà ad aggiudicarsi il montepremi del talent show di Canale 5? Nel frattempo, i bookmakers scommettono su una finalissima a tre, tra Lda, Alex e Sissi…

