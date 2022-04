Amici 21, Celentano punge Nunzio in guanto con Michele/ “Nunzietto, gambe magre…”

Amici 21, Nunzio Stancampiano ancora nel mirino di Alessandra Celentano

Si avvicina il quarto serale di Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il 9 aprile 2022 su Canale 5 e intanto -come emerge dal daytime del talent trasmesso il 4 aprile- Alessandra Celentano lancia un nuovo guanto di sfida. La maestra di danza classica manda il pupillo e ballerino classico, Michele Esposito, in guerra contro il competitor latinista e pupillo di Raimondo Todaro, Nunzio Stancampiano. La prova richiesta dalla Celentano? Una coreografia che lei non definisce classico ma “modern”, e quindi alla portata anche di Nunzio, il che però viene smentito sul nascere da Michele.

Come emerge dal collegamento che Maria De Filippi inoltra a Nunzio, ad Amici 21, per la comunicazione del guanto della maestra di danza classica, Alessandra Celentano chiama i due ballerini a scontrarsi sulle note de L’arcobaleno, una delle canzoni più suggestive di Adriano Celentano (zio vip di Alessandra). “Ti vuole intortare per farti accettare la sfida, dice sei ‘ caparbio ostinato e non ti fermi davanti a nulla’ -dichiara la conduttrice, rivolgendosi a Nunzio rispetto alla scelta della Celentano-. ‘La sfida si impossessa di te, non ti importa di fare brutte figure, sei talmente sicuro di te che non ti rendi conto di ballare male'”.

Nunzio Stancampiano rifiuta il guanto al serale di Amici 21?

La prova a cui sono chiamati Michele Esposito e Nunzio Stancampiano, al quarto serale di Amici 21, prevede delle pirouettes su richiesta di Alessandra Celentano, che ritiene il suo guanto “equo” e quindi alla portata del pupillo così come per il latinista: “Nunzio, tu dici che giri bene… ed è a tuo favore anche l’outfit…pantaloni per valorizzare le tue gambe magre magre e frenetiche… e camicia aperta che ti aiuterà nel movimento. Tutto a favore tuo…”. Insomma, per la Celentano Nunzietto è un vero disastro nella danza. Peccato che per i 3 giudici adibiti alle votazioni del terzo serale, Nunzio sia risultato il trionfatore, battendo al ballottaggio finale sul secondo eliminato, Leonardo Lini, ormai ex pupillo latinista della Celentano.

Nel frattempo, sulla scia delle contestazioni social che vedono i fan di Nunzio tacciare di iniquità il guanto della Celentano ad Amici 21, ci pensa anche il pupillo di quest’ultima a gettare ombre sulla maestra. Incalzato da Maria De Filippi sul guanto di sfida, mentre Nunzio lascia intendere di voler accettarla, Michele dal suo canto ammette: “Nella coreografia ci sono tante cose classiche per Nunzio…”. “Michele, ti frega che sei tanto onesto…”, chiosa quindi, la De Filippi. Che Nunzio possa rifiutare il guanto di Alessandra Celentano? Staremo a vedere quale sarà la scelta del latinista.

