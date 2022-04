Amici 21, Celentano sfida Dario con Michele/ “Sei sempre più spocchioso… “

Amici 21, Alessandra Celentano lancia il nuovo guanto per il sesto serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 21, previsto per il 23 aprile 2022 su Canale 5, Alessandra Celentano sfida il pupillo di Veronica Peparini, Dario Schirone, in un guanto di danza neoclassica, che vede il ballerino modern chiamato alla sfida contro il suo protetto, il ballerino moderno Michele Esposito.

“Dario ti vedo sempre più spocchioso- è la comunicazione di sfida che rilascia Alessandra Celentano, in un rvm destinato all’amico per la pelle di Serena Carella (con cui lui contesta spesso e volentieri la maestra e le suo opinioni) e fidanzato di Sissi-. Potresti imparare tanto e non hai fatto nessun progresso. E di certo non sei un adone fisicamente, probabilmente lavori male”. Il messaggio dell’insegnante, poi, prosegue con un affondo sull’aspetto fisico e sulla versatilità, per Dario: “Un fisico definito e con proporzioni che non hai. potresti fare bene. Non solo tu sei ignaro di cosa vuol dire essere versatile, ci sono molti generi di danza. E tu nel tuo piccolo mondo pensi che la versatilità sia fard le coreografie. Ma la versatilità è fare bene le varie coreografie. Non hai abbastanza conoscenza per capire. Sii umile e fatti aiutare”. E sulla scia delle critiche che il web gli sferra contro, per aver criticato LDA alle spalle, Dario replica a chiunque gli dia del presuntuoso, spocchioso e chi più ne ha ne metta.

Dario Schirone provato ad Amici 21: guanto contro Michele Esposito rifiutato?

Il nuovo guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano chiama Dario Esposito e Michele Esposito a mettersi in discussione in una coreografia neoclassica sulle note di Your song di Elton John. La reazione di Dario Schirone al guanto e l’annessa motivazione è piuttosto contrariata: “Se difendere il mio pensiero e il mio essere ballerino che sono significa essere spocchioso… forse c’è un concetto sbagliato sull’umiltà”. L’intervento di Dario quindi prosegue: “Sul guanto: io e Michele siamo due mondi opposti e io lo faccio il guanto, ma di certo non meglio di Michele”. Dal suo canto Michele ammette che il guanto sia assolutamente in linea con il suo stile e da qui nasce l’interrogativo social: che la sfida sia iniqua ai danni di Dario? Michele, però, conforta lo sfidato, Dario, esortandolo a non lasciarsi influenzare in negativo dalle critiche della Celentano sull’aspetto fisico: “Ci sono compagni e compagnie, e quindi anche compagnie che non richiedono certi requisiti”.

