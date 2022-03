Amici 21, Celentano vs. Christian “Fa solo hip-hop”/ Lui: “Non cambia stile, lei?”

Amici 21 verso il serale, Alessandra Celentano lancia guanto misto

In vista del secondo appuntamento tv del serale di Amici 21, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Alessandra Celentano torna all’attacco dei team avversari, lanciando due guanti di sfida nel ballo. Il primo è un guanto “misto”, dove la maestra di classico schiera il pupillo Michele Esposito contro due sfidanti, ovvero Christian e Dario. Nell’rvm di presentazione del guanto, la maestra elogia il suo pupillo a primo-ballerino, rilasciando diverse critiche sul conto di Dario Schirone -a suon di “noioso il suo solito show, devi ancora pedalare” e Christian Stefanelli con tanto di “può fare solo hip-hop, dovrebbe imparare nuovi passi di danza”. “Il guanto richiede un bel movimento moderno e una buona base classica, linee e tutti i requisiti che ricerco nella totalità del talento” quindi prosegue, presentando la sfida che avanza al secondo serale di Amici 21.

Rispetto alla prova che li attende, Dario si dice in dissenso su quanto dichiarato dalla maestra sul suo conto: “Ormai tutto quello che dice passa per verità, complice il suo tono autoritario”. E sulla maestra, poi, rincara la dose Christian, che rispedisce alla mittente l’accusa: “Sempre linee tecniche e classiche, nelle prove… Perché non cambia stile lei?”.

Alessandra Celentano bissa il guanto di sfida contro Christian Stefanelli

Ma non è tutto. Perché i guanti di sfida proseguono poi con un’altra battaglia che Alessandra Celentano accende sul campo del secondo serale di Amici 21. Si tratta del guanto che vede schierarsi Leonardo Lini e Michele Esposoto vs. Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli. La prova è una coreografia montata sulla base di due stili diversi: il neoclassico e il latino, che come risaputo non sono in linea con lo stile di Christian, ballerino di hip-hop. Il motivo che spinge la Celentano a bissare il guanto contro Christian? Quello di dimostrare ai 3 giudici del serale che Christian sia limitato nel ballo, ai soli passi di hip-hop. Che i giudici possano dare ragione alla maestra, oppure riterranno la prova “iniqua”, in quanto non rispettosa della categoria di hip-hop che Christian rappresenta?

Nel frattempo, Nunzio, compagno di Christian nel team capeggiato dal maestro, Raimondo Todaro, consiglia a Christian di non cambiare la choreo latino-neoclassica, nel tentativo di convincere i giudici a sostenerli nella sfida a 3 squadre dimostrando l’impegno. Un’idea che Raimondo Todaro non condivide: “Ragazzi, volete cascare nel suo tranello? Dobbiamo salvarci dall’eliminazione”. Insomma l’insegnante sembra voler modificare i guanti della Celentano, per renderli un punto a favore per il suo team. Ci riuscirà?

