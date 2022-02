Amici 21, chi arriva al serale? La classifica/ Gio Montana e Calma (quasi) fuori

Amici 21, magliati e non magliati votano i concorrenti per il serale: la classifica

Si fa sempre più vicino il via al serale di Amici di Maria De Filippi e, intanto, nella casetta dei talenti concorrenti giunge dalla produzione Mediaset la richiesta di una classifica generale, da stilarsi con i voti degli stessi allievi, in vista del serale. Attraverso una votazione, quindi, ciascun allievo della scuola è chiamato a eleggere la rosa di coloro che più meritano il serale. E le posizioni palesi in classifica scatenano tra le reazioni generali più disparate tra i vari fandom della competizione Mediaset nel ballo e nel canto.

Amici 21 dà il via alla gara inediti tra LDA, Albe e Luigi/ Ecco chi ha la meglio

Come emerge dal rinnovato daytime di Amici 21, in onda il 22 febbraio 2022 su Canale 5, i concorrenti nelle categorie ballo e canto sono chiamati dalla produzione Mediaset a votare una rosa di papabili concorrenti ammessi al serale, per merito, esprimendo quindi una preferenza sulla base del talento dei candidati. La classifica sono alla fine due: una stilata dai concorrenti già ammessi al serale, Carola, Alex, Sissi, Dario e Michele; l’altra invece dal resto della classe che non ha ancora avuto accesso all’ambita fase finale dello show di Canale 5.

Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne/ "Giovanni come fai a non capire? Daniela…"

Gli ordini di gradimento in vista del serale dividono i fan di Amici 21

Nella classifica stilata dagli allievi magliati e quindi ammessi al serale di Amici 21, primeggia Luigi, seguito al secondo posto da LDA e al terzo posto da Serena. Nella classifica degli allievi non magliati e quindi non ammessi al serale del talent, si ripete Luigi al primo posto, seguito da LDA al secondo posto e al terzo posto debutta Christian. Entrambi i due ordini di gradimento, stilati per i nuovi accessi dei concorrenti al serale, faranno media ponderata con altre classifiche registratesi nel pre-serale, in occasione della nuova punatta di Amici attesa per il 27 febbraio 2022 su Canale 5, e potrebbero quindi compromettere la corsa al serale degli ultimi classificati, tra cui si rilevano Aisha, Nunzio, Calma, Leonardo e Gio Montana.

Amici 21, Giò esonerato dalla gara cover/ LDA: "Mi sentirei offeso". La polemica

Particolarmente provati per le loro posizioni basse raggiunte nelle varie classifiche, sono Gio Montana e Calma. Il primo, allievo di Anna Pettinelli, si dice consapevole di non aver trasmesso nulla di positivo al resto della classe dal suo ingresso nel talent e l’allievo di Rudy Zerbi, in uno sfogo in lacrime con Michele, minaccia l’addio al talent: “Me ne voglio andare, non riesco ad esprimermi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nel frattempo, le opinioni dei telespettatori espressi sulle classifiche di gradimento sono tra le più disparate: “Calma merita il serale”; “Albe non merita il serale”; “Facile votare per amicizia e non merito, pagliacci”; “Luigi al serale, sono d’accordo”; “Serena non così alta, però…”; “Christian solo sesto?”; “L’ennesima pagliacciata”; “Forza LDA”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA