Amici 21, chi duetterà con One Republic?/ La sorpresa di Ryan Tedder apre la sfida…

Si avvicina il via al serale di Amici di Maria De Filippi in corso e intanto giunge un’importante comunicazione per i concorrenti in corsa per un posto alla fase finale del talent. Si tratta dell’annuncio inaspettato che giunge da parte di Ryan Tedder dei One Republic. Il cantante in persona rende noto che è ufficialmente aperta una nuova sfida per la classe canto, dal momento che lui è alla ricerca di un talento che possa unire le forze con lui, in un duetto prossimamente in uscita. Chi sarà il prescelto?

Amici 21: si apre una nuova sfida

Nel rinnovato appuntamento domenicale di Amici 21 in corso, in onda su Canale 5 il 27 febbraio 2022, emerge che si è appena aperta al talent-show una nuova sfida estesa a tutti i concorrenti cantanti. Il contest viene aperto dal cantante statunitense di fama mondiale, Ryan Tedder. In un videomessaggio destinato alla classe canto del format Mediaset, quindi, l’artista dagli occhi di ghiaccio fa sapere di essere alla ricerca del membro che si unirà a lui, in quanto leader degli One Republic, in una nuova versione del singolo Sunshine. Per la versione inedita, l’artista ha pensato di stringere le forze con un talento che possa portare valore aggiunto made in Italy al suo progetto musicale in cantiere.

Ryan Tedder cerca un cantante: cosa accade prima del serale, ad Amici

Indipendentemente dall’accesso all’ambita fase serale di Amici 21, il cui via è atteso per il prossimo 19 marzo 2022 su Canale 5, tutti i concorrenti cantanti del talent sono chiamati a darsi battaglia al cospetto del giudizio di Ryan Tedder degli OneRepublic, per la chance di una collaborazione di risonanza internazionale. Rispetto all’rvm che annuncia la nuova gara nella gara, intanto, si palesano visibilmente entusiasti LDA (il quale è reduce da un duro provvedimento, ndr) e Aisha. “Che wow!”, esclama la cantante non a caso, incalzata sulla grande novità dalla conduttrice, Maria De Filippi. Questo mentre su Twitter, i fan del format indicano a Ryan i nomi dei loro beniamini e la più quotata tra tutti è Sissi. Nel frattempo, si sono decretate le ammissioni al serale di 2 ballerini e due cantanti.

Staremo a vedere, intanto, come si svolgerà la sfida indetta da Tedder, nel prosieguo della competizione di Amici.





