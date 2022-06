Amici 21: chi ha più ascoltatori?/ LDA in testa, prima di Luigi, Sissi, Albe, Alex

aìAmici 21, LDA raggiunge un altro traguardo superando i finalisti

A poche settimane di distanza dalla puntata finale di Amici 21 di Maria De Filippi, tra i cantanti finalisti Alex (Alessandro Rina), Albe (Alberto La Malfa), Sissi (Silvia Cesana), il vincitore finale Luigi Strangis, e colui che per molti telespettatori è “il vincitore mancato”, Luca D’Alessio in arte LDA (non finalista al talent) si registrano i primi dati di confronto che giungono su Spotify Italia. Dopo essersi imposto come l’allievo dei record ad Amici 21 – per il record di stream raggiunto su Spotify Italia con un singolo, Quello che fa male (oltre 21 milioni di ascolti), e il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici con Quello che fa male- il figlio di Gigi D’Alessio sbaraglia la concorrenza della classe canto di Amici 21 anche in fatto di volume di ascoltatori, su Spotify Italia.

Il figlio d’arte, reduce dal rilascio dell’album di debutto eponimo che ha raggiunto il terzo podio nella Top album di Fimi, è l’unico ex Amici 21 a superare sulla piattaforma di streaming quota 1 milione di ascoltatori mensili. Così come emerge dai dati visibili sulla piattaforma musicale Spotify Italia, infatti, il non finalista supera i finalisti e quindi anche il vincitore di Amici 21, per il volume di ascoltatori.

La TOP 5 di Amici 2, secondo il numero degli ascoltatori su Spotify

Dati alla luce dei quali è possibile ora delineare una Top 5, o meglio la classifica di Amici 21 aggiornata al 10 giugno 2022, basata sul numero degli ascoltatori registrati dagli ex allievi cantanti Luigi (secondo per ascoltatori), Alex (quinto), Sissi (terza), Albe (quarto) e LDA (primo), che vede quest’ultimo in leadership:

1) LDA: 1.154.160 ascoltatori

2) Luigi Strangis: 1.005.078 ascoltatori

3) Sissi: 766.951 ascoltatori

4) Albe: 705.556 ascoltatori

5) Alex W: Oltre 565.679 ascoltatori

