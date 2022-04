Amici 21, chi sarà il vincitore?/ Sfida tra Sissi e Luigi, LDA supera Ale

Amici 21, LDA si avvicina alla finalissima tra Sissi e Luigi: cosa dicono le scommesse Eurobet

Con il quinto serale di Amici 21, andato in onda lo scorso 16 aprile 2022 su Canale 5, si fa sempre più vicina la finale del talent di Maria De Filippi. L’ultimo appuntamento tv, tra i 9 serali di Amici 21 previsti, ha decretato l’eliminazione di Carola Puddu con una serie di annesse polemiche sollevate dal web, e con l’avvicinarsi della finale di Amici 21 i bookmakers lanciano intanto delle quote sulle principali piattaforme di scommessa, rispetto al papabile vincitore del talent. In queste ore, trapelano nel dettaglio le quote di scommesse sul probabile trionfatore di Amici 21 aggiornate sulla piattaforma Eurobet.

Alla luce dei dati in questione è possibile delineare una classifica dei concorrenti di Amici 21 sul possibile vincitore e quindi anche l’ipotetica rosa dei finalisti del talent. Al primo posto della classifica, come papabile prima finalista e vincitrice del talent- figura Sissi (Silvia Cesana, pupilla di Lorella Cuccarini), quotata dagli scommettitori a 1.90, seguita al secondo posto a un breve distacco in una possibile finalissima di canto a due con Sissi- da Luigi Strangis (pupillo di Rudy Zerbi), quotato a 3.00. Terzo podio, poi per LDA (Luca D’Alessio, pupillo di Rudy Zerbi), quotato secondo le scommesse dei bookmakers Eurobet a 4.00, seguito da Alex (Alessandro Rina, pupillo di Lorella Cuccarini), che al quarto posto è quotato a 5.

Si delinea la possibile rosa dei finalisti di Amici 21

Dal momento che la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 20 (Deddy, Aka7even, Sangiovanni, Giulia Stabile e Tancresi) , ha avuto una finale a 5 finalisti – sulla base delle quote Eurobet di scommesse circa il nome del vincitore del talent Amici 21 in corso- possiamo dire che potrebbe confermarsi nella rosa di finalisti -oltre ai primi 4 nomi summenzionati prima, Sissi, Luigi, LDA e Alex- anche la papabile quinta finalista, Serena Carella. La ballerina modern e pupilla di Raimondo Todaro quotata a 16.00, è al quinto posto nella classifica sul papabile vincitore alla finale di Amici 21. Fuori dalla rosa dei finalisti del talent, al sesto posto troviamo poi Dario Schirone, quotato a 21.00 ed è appaiato con Michele Esposito, ballerino classico e pupillo di Alessandra Celentano. Settimo posto per Albe (Alberto La Malfa), il cantante e pupillo di Anna Pettinelli, che è quotato a 41.00. In fondo alla classifica sul papabile vincitore di Amici 21, all’ultimo nonché ottavo posto troviamo Nunzio Stancampiano, quotato a 51.00.

